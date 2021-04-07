Какие нарушения при строительстве дорог в СКО выявила Антикоррупционная служба

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области обсудили реализацию проекта «Сапалы жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная цель проекта – не допустить коррупционных фактов при ремонте и строительстве дорог.

Первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин отметил, что в прошлом году мониторинговая группа выявила несоответствие установленным требованиям по ширине и толщине асфальта, уплотнению и, как следствие, просадку основания, появление трещин в покрытии и низкий показатель водонасыщения. На основании составленных актов предписания направляли заказчику и подрядчику.

«В пределах своей компетенции Антикоррупционная служба регистрирует отдельные материалы, содержащие возможные признаки хищений и, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса, направляет в соответствующие уполномоченные органы для получения оценки. При подтверждении ущерба планируется возбуждение уголовного дела и проведение соответствующих следственных мероприятий», - сказал Н.Жахин.

В Антикоррупционной службе полагают, что причинам дефектов при ремонте и строительстве дорог являются безответственность подрядчиков, экспертов технического надзора, некачественный материал и продавливание полотна большегрузными автомашинами.

«Из-за нарушений предписанных стандартов со стороны перегруженных массивных грузовиков разрушение нового асфальта происходит очень быстро. Только регулярная профилактическая работа со стороны всех заинтересованных ведомств позволит сократить риск разрушения дорог. Однако у нас еще умудряются вступить в неформальное общение с нарушителями», - сказал Н.Жахин.

В качестве примера он привел недавнее дело о получении взятки руководителем отдела инспекции транспортного контроля.

«В соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» технический надзор в обязательном порядке осуществляется на всех объектах строительства, за исключением определенного перечня объектов, в который дороги не входят. Однако по итогам проведенного внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог видим, что технический надзор проводился не всегда, а его проведение зависело от наличия бюджетных средств», - сообщил Н.Жахин.

Он добавил, что подготовили ряд предложений по улучшению качества ремонта автодорог и исключения коррупционной составляющей в этой сфере. Одно из них – проводить мониторинги два раза в месяц после заключения договора о государственных закупках на проведение ремонтных или строительных работ.