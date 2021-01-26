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    21:47, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Какие нарушения допускают акмолинские водители общественного транспорта

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Самыми распространенными нарушениями среди водителей общественного транспорта в Акмолинской области остаются использование телефона за рулем, превышение скоростного режима и выезд за стоп-линию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмлинской области.

    «Для сокращения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий на территории области полицейскими совместно с уполномоченными территориальными органами и представителями общественного контроля проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». За три дня выявлено 345 нарушений ПДД, допущенных водителями общественного транспорта в Акмолинской области», - рассказали в ведомстве.

    По информации полицейских, самыми распространенными нарушениями остаются использование телефона за рулем, превышение скоростного режима и выезд за стоп-линию. Так, разговаривали по телефону при движении транспортного средства 49 водителей общественного транспорта, с непройденным обязательным техническим осмотром были задержаны 27 человек, за управление переоборудованным транспортным средством - 8, за нарушение правил маневрирования - 47 и без страхового полиса - 8.

    «Водители общественного транспорта несут особую ответственность, так как отвечают за безопасность пассажиров, находящихся в салоне автобуса, и за других участников дорожного движения. Однако отвечать за безопасность своих пассажиров готов не каждый водитель. Для некоторых из них закон, видимо, не писан. К примеру, в Ерейментауском районе установлен водитель такси, который был в состоянии алкогольного опьянения», - напомнил начальник УМПС департамента полиции Акмолинской области полковник полиции Серик Баймуканов.

    Всего в прошлом году к административной ответственности в Акмолинской области было привлечено более 700 водителей общественного транспорта. Произошло 4 ДТП, в которых 30 человек получили травмы различной степени тяжести.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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