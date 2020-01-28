Какие нарушения были выявлены в школьных столовых Алматы в прошлом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд нарушений санитарных норм были выявлены в школьных столовых Алматы в прошлом году. Об этом на брифинге сообщила руководитель Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, весной прошлого года был проведен первый мониторинг, по результатам которого был высокий показатель несоответствий - 53%.

«Осенью мы повторили мониторинг. Нарушения были следующего характера: выпуск несоответствующей продукции, нарушение технологии приготовления, несоблюдение санитарных требований, вторичное обсеменение готовой продукции, несоблюдение персоналом личной гигиены. В пяти школах проводилась реализация запрещенных блюд - это в школах 117, 13, 112, 142 и 44», - сказала Айзат Молдагасимова.

«У нас в школах запрещены кремовые изделия, прошедшие неоднократные обработки или прожарку, масла, которые не рекомендованы», - пояснила спикер.

За выявленные нарушения к административной ответственности были привлечены 22 субъекта предпринимательства, арендаторы школьных столовых, на сумму 1,6 млн тенге. Также выдали 22 предписания, которые по завершении срока мы перепроверим еще раз», - добавила она.

Айзат Молдагасимова сообщила, что вопросы безопасности были рассмотрены на совещании под председательством замакима города, приняты решения об усилении контроля со стороны бракеражной комиссии.

С тремя арендаторами школьных столовых договоры на организацию питания были расторгнуты.