Какие нарушение наиболее часто выявляют у большегрузов в Карагандинской области

За один перегруженный грузовик дороги могут заплатить так же дорого, как за движение тысяч легковых автомобилей. Именно поэтому в Карагандинской области усилили контроль за перевозчиками, а первые проверки уже принесли многомиллионные штрафы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сотрудники транспортного контроля по всей стране усилили проверки большегрузов на трассах. Ее главная задача — усилить контроль за соблюдением требований при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, сохранить автомобильные дороги и повысить безопасность дорожного движения.

Для Карагандинской области эта работа имеет особое значение. Регион остается одним из крупнейших транспортных узлов страны: через него проходят международные и республиканские трассы, по которым ежедневно перевозят уголь, руду, строительные материалы, металлопрокат и другие грузы.

По словам заместителя руководителя инспекции транспортного контроля по Карагандинской области Абая Дарменбаева, даже один перегруженный грузовик способен причинить дорожному покрытию ущерб, сопоставимый с воздействием тысяч легковых автомобилей.

— Через Карагандинскую область проходит интенсивный поток грузового транспорта, поэтому вопрос соблюдения весовых норм остается особенно актуальным. Наша задача — не допустить преждевременного разрушения дорог и обеспечить безопасность всех участников движения, — отметил Абай Дарменбаев.

Наиболее часто инспекторы выявляют превышение допустимой массы транспортных средств, нагрузки на оси, перевозку тяжеловесных грузов без специального разрешения, а также несоблюдение условий, предусмотренных разрешительными документами.

С начала акции сотрудники инспекции транспортного контроля составили около 20 административных материалов. Из них 10 — по части 6 статьи 571 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных штрафов уже достигла двух млн 768 тыс. тенге, еще 537,3 тыс. тенге начислено в виде сбора за проезд тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования.

Перегруженный транспорт представляет серьезную опасность не только для дорожной инфраструктуры, но и для самих участников движения. Из-за превышения допустимой массы увеличивается тормозной путь автомобиля, ухудшается управляемость, возрастает нагрузка на шины, подвеску и тормозную систему. Все это значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, именно перегруженные автомобили ускоряют разрушение дорожного полотна. На трассах появляются колеи, трещины и просадки, устранение которых требует значительных бюджетных затрат.

— Соблюдение весовых параметров — это не формальность. Речь идет о безопасности людей и сохранности автомобильных дорог. Нам важно предупредить нарушения, а не только привлекать перевозчиков к ответственности, — подчеркнул Абай Дарменбаев.

При выявлении нарушений инспекторы оформляют административные материалы, а перевозчикам назначаются штрафы, размер которых зависит от характера нарушения. Помимо этого, начисляется плата за проезд тяжеловесного транспортного средства.

Если нарушение выявлено в период действия временных ограничений движения и нагрузка на одиночную ось превышает установленную норму, автомобиль направляется на специализированную стоянку до устранения нарушения либо до окончания срока действия ограничений.

По словам представителей инспекции, уже сейчас акция дает профилактический эффект. Перевозчики становятся более дисциплинированными, понимая, что контроль ведется в усиленном режиме с использованием как мобильных постов транспортного контроля, так и автоматизированных станций измерения весовых параметров. Окончательные итоги кампании будут подведены после ее завершения.

В инспекции напоминают, что избежать нарушений несложно: перед выездом необходимо проверить массу груза, соблюдать допустимые весовые и габаритные параметры, заранее оформлять специальные разрешения при необходимости и строго выполнять их условия.

Ранее сообщалось, что в регионах Казахстана действуют сезонные ограничения для большегрузов.