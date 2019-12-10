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Какие направления может охватить волонтерство, рассказал Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о глубоком смысле слова «волонтерство», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Волонтерство - это не просто бесплатная работа, это показатель ответственности граждан и готовность менять мир к лучшему. По данным ООН, вклад волонтерства в мировую экономику составляет более $400 млрд ежегодно. Ошибочно воспринимать волонтерство лишь как разовые субботники и экологические мероприятия, челленджи, хотя они важны и необходимы, поэтому мной поддерживается. Волонтерство - это системная и постоянная деятельность. Если хотите, это зов души и образ жизни», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии закрытия Года молодежи.
По словам Главы государства, в нашем внимании и заботе нуждается не только природа, но и окружающие люди. К. Токаев перечислил направления, которые могли бы охватить волонтеры.
«В стране около 700 тысяч людей с ограниченными возможностями, на их поддержку государство направило в этом году свыше 34 млрд тенге. В то же время вопрос заключается лишь в финансировании. Чтобы всем этим людям уделить внимание хотя бы 2 часа в неделю каждому из трудоспособных граждан нужно посвятить социальному волонтерству. Это не так уж много, но желательно, чтобы было больше. Волонтерство необходимо развивать не только в национальном масштабе, но и в каждом городе, селе. Волонтеры могут красить детскую площадку, убрать подъезд, очистить территорию от мусора, помочь пожилым людям, людям с особыми потребностями. Да мало ли подобных дел в нашей стране», - заключил Глава государства.
Кроме того, Президент призвал развивать корпоративное волонтерство.
«Думаю, несколько часов в рамках рабочей недели работники крупных компаний вполне могут посвящать безвозмездной помощи. Госаппарат и нацкомпании могут начать с себя, внедряя корпоративное волонтерство», - заключил Президент.
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