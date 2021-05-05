Какие направления агробизнеса подлежат госгарантированию при долгосрочных займах в БВУ

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Минсельхозе сообщили, какие направления агробизнеса подлежат государственному гарантированию при долгосрочном кредитовании в банках второго уровня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

МСХ РК напоминает, что с 2020 года для аграриев, оформляющих финансирование в банках второго уровня, стал доступен механизм государственного гарантирования кредитов через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Новая форма поддержки аграриев введена для стимулирования кредитования сельского хозяйства БВУ, разделение кредитных рисков банков и повышения привлекательности финансирования аграрной отрасли.

Участниками системы гарантирования могут стать сельхозтоваропроизводители – субъекты частного предпринимательства (АО, ТОО, КХ, ФХ и т.д.), планирующие реализовать инвестиционные проекты при помощи кредитования в БВУ.

Условия гарантирования предполагают заем на сумму до 5 млрд тенге по ставке не более 17% годовых, на срок до 10 лет. Комиссия за гарантирование составляет 30% от размера гарантии, из которых 29,9% оплачивает государство (местный исполнительный орган), а 0,1% – сельхозтоваропроизводитель.

Размер гарантии – до 50% от суммы основного долга (но не более 1,5 млрд тг).

Размер гарантии по приоритетным инвестиционным проектам до ввода проекта – 85% (но не более 2,55 млрд тенге). После ввода проекта в эксплуатацию размер гарантии снижается до стандартных условий.

Гарантирование будет предоставляться на реализацию инвестпроектов по всем видам деятельности в агропромышленном комплексе, а также деятельности по производству продуктов питания.

Кроме того, в рамках гарантирования имеются следующие приоритетные инвестиционные направления:

- молочно-товарные фермы;

- мясное птицеводство;

- интенсивное садоводство;

- теплицы;

- выращивание сахарной свеклы и производство свекловичного сахара;

- производство круп;

- переработка овощей и фруктов;

- производство растительного масла и масложировой продукции.