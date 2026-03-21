Какие налоговые отчеты перестанут принимать с 26 марта в РК

В ведомстве пояснили, что меры связаны с предстоящим полным отключением указанных систем.

Так, с 26 марта 2026 года будут отключены следующие формы налоговой отчетности:

— ФНО 200.00 (декларация по индивидуальному подоходному и социальному налогу);

— ФНО 200.03 (приложение по структурным подразделениям);

— ФНО 300.00 (декларация по НДС);

— ФНО 400.00 (декларация по акцизу);

— ФНО 421.00 (расчет акциза);

— ФНО 860.00 (плата за пользование водными ресурсами);

— ФНО 870.00 (плата за негативное воздействие на окружающую среду);

— ФНО 910.00 (упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса).

Со 2 апреля отключат:

— ФНО 220.00 (декларация по ИПН);

— ФНО 328.00 (заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов);

— ФНО 700.00 (налоги на транспорт, землю и имущество);

— ФНО 920.00 (декларация для плательщиков единого земельного налога).

Чтобы избежать сложностей при сдаче отчетности, налогоплательщикам следует заранее перейти на новый сервис.

Отметим, что в Астане более 60 тысяч жителей задолжали три миллиарда тенге по налогам.