Какие налоговые отчеты перестанут принимать с 26 марта в РК
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил о поэтапном отключении форм налоговой отчетности в информационной системе «Сервисы обработки налоговой отчетности» (СОНО) и старом Кабинете налогоплательщика, передает агентство Kazinform.
В ведомстве пояснили, что меры связаны с предстоящим полным отключением указанных систем.
Так, с 26 марта 2026 года будут отключены следующие формы налоговой отчетности:
— ФНО 200.00 (декларация по индивидуальному подоходному и социальному налогу);
— ФНО 200.03 (приложение по структурным подразделениям);
— ФНО 300.00 (декларация по НДС);
— ФНО 400.00 (декларация по акцизу);
— ФНО 421.00 (расчет акциза);
— ФНО 860.00 (плата за пользование водными ресурсами);
— ФНО 870.00 (плата за негативное воздействие на окружающую среду);
— ФНО 910.00 (упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса).
Со 2 апреля отключат:
— ФНО 220.00 (декларация по ИПН);
— ФНО 328.00 (заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов);
— ФНО 700.00 (налоги на транспорт, землю и имущество);
— ФНО 920.00 (декларация для плательщиков единого земельного налога).
Чтобы избежать сложностей при сдаче отчетности, налогоплательщикам следует заранее перейти на новый сервис.
