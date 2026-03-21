РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:26, 21 Март 2026 | GMT +5

    Какие налоговые отчеты перестанут принимать с 26 марта в РК

    Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил о поэтапном отключении форм налоговой отчетности в информационной системе «Сервисы обработки налоговой отчетности» (СОНО) и старом Кабинете налогоплательщика, передает агентство Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Canva

    В ведомстве пояснили, что меры связаны с предстоящим полным отключением указанных систем.

    Так, с 26 марта 2026 года будут отключены следующие формы налоговой отчетности:
    — ФНО 200.00 (декларация по индивидуальному подоходному и социальному налогу);
    — ФНО 200.03 (приложение по структурным подразделениям);
    — ФНО 300.00 (декларация по НДС);
    — ФНО 400.00 (декларация по акцизу);
    — ФНО 421.00 (расчет акциза);
    — ФНО 860.00 (плата за пользование водными ресурсами);
    — ФНО 870.00 (плата за негативное воздействие на окружающую среду);
    — ФНО 910.00 (упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса).

    Со 2 апреля отключат:
    — ФНО 220.00 (декларация по ИПН);
    — ФНО 328.00 (заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов);
    — ФНО 700.00 (налоги на транспорт, землю и имущество);
    — ФНО 920.00 (декларация для плательщиков единого земельного налога).

    Чтобы избежать сложностей при сдаче отчетности, налогоплательщикам следует заранее перейти на новый сервис.

    Отметим, что в Астане более 60 тысяч жителей задолжали три миллиарда тенге по налогам. 

    Теги:
    Минфин РК КГД Налоги
    Дамира Кеңесбай
    Автор
