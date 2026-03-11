Более 60 тысяч астанчан задолжали три миллиарда тенге по налогам

По данным управления непроизводственных платежей департамента государственных доходов по Астане, задолженность числится за 60 393 физическими лицами. Основная часть долга приходится на налог на транспортные средства и составляет 2,75 млрд тенге.

В департаменте напомнили, что своевременная уплата налога на транспортные средства позволяет избежать начисления задолженности, передачи дела судебным исполнителям и дополнительных финансовых расходов.

Согласно статье 563 Налогового кодекса Республики Казахстан, плательщиками налога на транспортные средства являются физические лица, имеющие на праве собственности объекты налогообложения. При этом, как следует из статьи 564 кодекса, объектами налогообложения считаются транспортные средства, зарегистрированные или состоящие на учете на территории Казахстана. Исключение составляют прицепы.

Налоговым периодом является календарный год — с 1 января по 31 декабря. Уплата налога физическими лицами производится по месту жительства налогоплательщика не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

В налоговых органах уточнили, что исчисление налога осуществляется владельцами транспорта самостоятельно. Вместе с тем налоговые органы производят начисление налога 1 апреля следующего года, после чего информация о сумме становится доступной для оплаты.

В случае неуплаты налога и образования задолженности налоговый орган направляет налогоплательщику уведомление. После его получения гражданину дается 30 рабочих дней для добровольного погашения долга.

Если задолженность не будет погашена полностью и ее размер превышает 1-кратный месячный расчетный показатель (МРП), налоговый орган выносит налоговый приказ о взыскании задолженности. В дальнейшем документ направляется судебным исполнителям для принудительного исполнения.

После передачи дела в органы исполнительного производства взысканием занимаются судебные исполнители. При этом расходы на их услуги могут составлять до 25% от суммы взыскания.

Кроме того, к должникам могут применяться меры принудительного взыскания: арест банковских счетов и имущества, ограничение распоряжения имуществом, изъятие движимого и недвижимого имущества, а также правоустанавливающих документов.

В отдельных случаях возможно опечатывание имущества и запрет третьим лицам передавать должнику деньги или имущество. Если задолженность не погашается более трех месяцев и ее размер превышает 40 МРП, гражданину может быть временно ограничен выезд за пределы Казахстана.

Раннее сообщалось, что около 335 тысяч казахстанцев имеют задолженность по налогу на транспорт на сумму 10,7 млрд тенге.