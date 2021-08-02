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    17:10, 02 Август 2021 | GMT +6

    Какие могут быть ограничения в Алматы в случае ухудшения эпидситуации

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова рассказала, какие могут быть ограничения в случае ухудшения эпидситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это ограничения, прежде всего, в работе объектов, и тем, кому разрешено в условиях Ashyq. Предусмотрение более жестких ограничительных мер. То есть, приостанавливать деятельность не будем, но те объекты, которые находят свое отражение в постановлении главного госсанврача РК и Алматы, которым разрешено работать в настоящее время, будет предусмотрено сокращение времени работы и пользование какими-либо льготами, по заполняемости», - ответила спикер в ходе брифинга региональной службы коммуникаций.

    Она также ответила, в каких случаях гостиницы будут переоборудованы под инфекционный стационар.

    «Данный вопрос на сегодня пока не рассматривается. Имеющаяся на сегодня коечная мощность достаточная. В случае ухудшения эпидситуации в оперативном порядке будем рассматривать. На сегодня это говорить преждевременно», - добавила она.

    Ранее Асель Калыкова заявила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы за последнюю неделю продолжает ухудшаться и назвала вероятные места заражения коронавирусом.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматинская область Алматы
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