Какие могут быть ограничения в Алматы в случае ухудшения эпидситуации
«Это ограничения, прежде всего, в работе объектов, и тем, кому разрешено в условиях Ashyq. Предусмотрение более жестких ограничительных мер. То есть, приостанавливать деятельность не будем, но те объекты, которые находят свое отражение в постановлении главного госсанврача РК и Алматы, которым разрешено работать в настоящее время, будет предусмотрено сокращение времени работы и пользование какими-либо льготами, по заполняемости», - ответила спикер в ходе брифинга региональной службы коммуникаций.
Она также ответила, в каких случаях гостиницы будут переоборудованы под инфекционный стационар.
«Данный вопрос на сегодня пока не рассматривается. Имеющаяся на сегодня коечная мощность достаточная. В случае ухудшения эпидситуации в оперативном порядке будем рассматривать. На сегодня это говорить преждевременно», - добавила она.
Ранее Асель Калыкова заявила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы за последнюю неделю продолжает ухудшаться и назвала вероятные места заражения коронавирусом.