Какие мировые бренды проявляют интерес к выходу на казахстанский рынок

В частности, в ведомстве прокомментировали информацию о планах международных сетей ресторанов Subway и Chipotle. Как сообщили в МИД, заявок от этих компаний пока не поступало.

— Вместе с тем, мы открыты к диалогу и готовы сопровождать подобные проекты, если компании примут решение о расширении своего бизнеса в нашем регионе, — отметили в министерстве.

При этом стало известно, что сеть супермаркетов 7-Eleven рассматривает Казахстан как перспективный рынок.

— Переговоры ведутся, однако, говорить о конкретных сроках их вхождения в нашу страну пока преждевременно, — сообщили в МИД.

Кроме того, в ближайшее время в Казахстане ожидается расширение присутствия ряда известных международных компаний.

Так, «PepsiCo» строит в Алматинской области крупнейший в Центральной Азии завод по производству снеков. «Coca-Cola» уже реализует строительство своего четвертого завода в стране. Компания «Roca Group» — мировой лидер по производству сантехники — возводит современное предприятие в Кызылординской области. В технологическом сегменте уже запущен региональный хаб Microsoft для Центральной Азии, работает представительство TikTok.

Вместе с тем, в МИД назвали сдерживающие факторы для выхода глобальных компаний на рынок Казахстана.

— Рынок Казахстана хоть и рассматривается как растущий и перспективный, однако по объемам пока несопоставим с крупными региональными центрами, где традиционно начинают работу мировые бренды. Кроме того, некоторые компании оценивают уровень платежеспособного спроса, логистику и необходимость адаптации продуктов под местную специфику. Для многих глобальных игроков важно иметь не только рынок сбыта, но и производственные цепочки, партнерства с дистрибьюторами и перспективу экспорта в соседние страны, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что казахстанский завод будет поставлять продукцию для Louis Vuitton и Gucci.