1 Июля 2022 13:38

Какие международные мероприятия состоятся в этом году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Текущий год для казахстанской дипломатии богат на международные события. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, выступая на международной конференции «Республика Казахстан в современной системе международных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сентябре (14-15 сентября) Казахстан готовится принять VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который проводится в нашей столице с 2003 года. Казахстан убежден, что продвижение идеологии терпимости, взаимопонимания и культурного разнообразия является ключом к борьбе с ненавистью и дискриминацией. Сегодня Казахстан является безопасным и комфортным домом для более чем 3 800 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий и более 100 этносов, проживающих в мире и согласии», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Глава МИД также сообщил, что ведётся подготовка к VI Саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в городе Нур-Султане в октябре, приуроченного к 30-летию казахстанской инициативы.

В рамках текущего председательства Казахстана в СВМДА главным приоритетом является запуск трансформации СВМДА в международную организацию.

«Избрание Казахстана в Совет ООН по правам человека на 2022-2024 годы подтверждает приверженность нашего государства продвижению на национальном и международном уровнях фундаментальных прав и свобод человека. Наша страна присоединилась ко всем основополагающим документам и конвенциям ООН в области защиты прав человека. На постоянной основе проводится работа по приведению национального законодательства в правозащитной сфере в соответствие с международными стандартами», - подчеркнул Мухтар Тлеуберди.