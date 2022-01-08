Какие международные авиарейсы запланированы и отменены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 января 2022 года из/в г. Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение 6 международных рейсов в/из гг. Дубаи, Минск, Калининград и отменено выполнение 4 рейсов в/из гг. Москва, Франкфурт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

Из/в гг. Алматы, Актау, Туркестан, Шымкент, Костанай иностранными авиакомпаниями отменено выполнение 21 рейса в/из гг. Москва, Франкфурт, Баку, Дубаи, Шарджа, Минск, Стамбул, Ургенч.