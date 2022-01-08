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    10:38, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Какие международные авиарейсы запланированы и отменены в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 января 2022 года из/в г. Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение 6 международных рейсов в/из гг. Дубаи, Минск, Калининград и отменено выполнение 4 рейсов в/из гг. Москва, Франкфурт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

    Из/в гг. Алматы, Актау, Туркестан, Шымкент, Костанай иностранными авиакомпаниями отменено выполнение 21 рейса в/из гг. Москва, Франкфурт, Баку, Дубаи, Шарджа, Минск, Стамбул, Ургенч.


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