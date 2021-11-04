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Какие места посещают алматинцы с «красным» статусом

4 Ноября 2021 14:31
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Какие места посещают алматинцы с «красным» статусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В какие общественные места чаще всего пытаются пройти алматинцы с «красным» и «желтым» статусами, рассказал в ходе брифинга региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спикер отметил, что алматинцы, находящиеся на домашнем карантине, не только выходят на улицу, но и пытаются проникнуть в торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны и даже совершить авиаперелеты.

«Соблюдение карантина и режима изоляции - гражданская обязанность каждого в это непростое для всех время. К сожалению, не все готовы нести ответственность за себя, за свое здоровье, за благополучие окружающих. С 9 апреля мы насчитали 10 777 лиц с «красным» статусом и 1269 с «желтым». Из них к административной ответственности и выплате штрафов в размере 30 МРП привлекли 2886 жителей с «красным» статусом за нарушение режима самоизоляции», - сказал Садвакас Байгабулов.

Чаще всего нарушители карантина пытались пройти на объекты общественного питания. Зафиксировано 3210 попыток, совершенных лицами с «красным» статусом и 417 с «желтым». В ТРЦ хотели попасть 2253 жителя с «красным» статусом и 276 с «желтым». На рынках предотвратили вход 769 «красных» жителей, в магазинах выявили 694. В аэропорту Алматы насчитали 429 жителей с «красным» статусом и 49 с «желтым». В кино пытались пройти 335 инфицированных, в салоны красоты 183 «красных», на ЖД и автовокзалах выявили 127 человек с «красным» статусом. Зафиксировали нарушителей в театрах и филармонии – 126 «красных».

Как пояснил санврач, основной целью внедрения проекта Ashyq является исключение случаев посещения общественных мест инфицированными или контактными лицами. В городе продолжают усиленно работать мониторинговые группы. В этом году они проверили свыше 44 тысяч объектов, выявили более 4300 объектов с нарушениями.

«За нарушение критериев карантинных ограничений работы привлечены к штрафам 747 юридических лиц на сумму 260,7 млн тенге, за нарушение масочного режима привлечены к штрафу 5870 жителей на 258,3 млн тенге», - отметил С. Байгабулов.

По решению административных судов приостановлена деятельность 44 объектов, являющихся злостными нарушителями карантинных мер, в судах находятся на рассмотрении еще семь дел.

Наряду с этим проводятся проверки общественного транспорта, а также на территории аэропорта и ЖД вокзала.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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