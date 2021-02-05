Какие меры приняты Правительством РК в 2020 году для стабилизации ситуации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С учетом вынужденных в условиях пандемии ограничений трудовой и деловой активности граждан и коммерческих структур государством в 2020 году была принята серия мер, направленных на стабилизацию в экономике и социальной сфере посредством оказания конкретной помощи соответствующим физическим и юридическим лицам. Это отметил политолог Андрей Чеботарев в своем аналитическом докладе «Казахстан-2020: борьба с коронакризисом и новые реформы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт отмечает, что первоочередной мерой в данном случае стало осуществление ежемесячных выплат в размере 1 МРЗП (42 500 тенге) гражданам, лишившимся доходов в связи с введением ограничительных мер, а также самозанятым или работающим неофициально. Для подачи соответствующих заявок были использованы портал Egov.kz («Электронное правительство»), а также специально созданный портал «442500.enbek.kz». Для оказания рассматриваемой финансовой помощи из Государственного фонда социального страхования было выделено 476 млрд тенге. Выплаты осуществлялись во время чрезвычайного положения и последующих ограничительных мер в апреле-мае и июле 2020 г. Всего данную помощь получили 4,6 млн человек.

«Свой вклад в рассматриваемый процесс также внесли различные негосударственные структуры. Особенно следует выделить общественный фонд «Birgemiz», созданный по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева для оказания благотворительной помощи социально уязвимым слоям населения в условиях пандемии. Денежные средства в фонд в виде пожертвований, сумма которых к середине октября 2020 г. составила около 34 млрд тенге, предоставили, отечественные бизнесмены и меценаты. Финансовую помощь от данного фонда в виде единовременных выплат в размере 50 тыс. тенге получили 2,2 млн казахстанцев, или более 650 тыс. семей. Кроме того, 320 тыс. семьям были вручены продуктовые корзины и товары первой необходимости и еще 100 тыс. — 5 млн медицинских масок», - добавляет Андрей Чеботарев.

Автор научного исследования утверждает, что в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер получателям постоянной адресной социальной помощи ее назначение было пролонгировано в течение всего года без необходимости их обращения в уполномоченные госорганы.

«В частности, в IV квартале 2020 г. эта мера коснулась более 650 тыс. граждан из 130 тыс. семей. На 1 декабря того же года АСП была выплачена более 858 тыс. человек из 168,6 тыс. семей на сумму 58,3 млрд тенге. Кроме того, к середине декабря того же года 92,4 тыс. человек получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей работы», 0 приводит статистические данные эксперт.