Какие меры предприняты для дальнейшего развития сферы образования в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, что пандемия оказала влияние на все сферы жизни нашего общества, наверное, сегодня знает каждый из нас, не на словах, а на деле. Так как она коснулась буквально каждого из казахстанцев, да и не только. Не обошла она стороной и сферу отечественного образования. О том, какие коррективы она внесла в работу в этом направлении, что было предпринято Правительством для стабилизации ситуации и дальнейшего развития образования, рассказал известный политолог Андрей Чеботарев в своем аналитическом докладе «Казахстан-2020: борьба с коронакризисом и новые реформы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Меры социального характера, реализованные в 2020 году либо запланированные на 2021 год, сочетают в себе как ориентацию на поддержку различных слоев и групп казахстанского общества в условиях пандемии, так и улучшение ситуации и обеспечивающих это механизмов в соответствующих сферах. Преимущественно они были заявлены на втором и третьем заседаниях Национального совета общественного доверия и в Послании Главы государства», - отметил Андрей Чеботарев.

Эксперт выделил некоторые меры, предпринятые Правительством в сфере образования. Это:

- Повышение с 1.09.2020 г. размера стипендии для будущих педагогов с 26 тыс. до 42 тыс. тенге, а для докторантов — с 102 498 до 150 тыс. тенге.

- Повышение стоимости грантов на высшее и послевузовское образование с целью увеличения заработной платы преподавателей вузов.

- Разработка Министерством образования и науки РК проекта Плана поэтапного перевода учебников на цифровые учебные издания.

- Внесение изменений в приказ МОН РК от 24.07.2012 года № 344 «Об утверждении Правил организации работы по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий» в части усиления требований к качеству проведения научной и педагогической экспертизы и апробации.

- Проработка вопроса внедрения академической самостоятельности в организациях технического и профессионального образования, в том числе в части разработки образовательных программ и внедрения кредитной технологии.

- Обеспечение единой интегрированной образовательной онлайн-платформы с набором всех функций, необходимых для полноценного учебного процесса.

- Повышение заработной платы педагогических работников на 25% с января 2021 года с дополнительным выделением на эти цели 1,2 трлн тенге в течение следующих трех лет.

- Разработка системных мер по созданию равных возможностей детям для получения качественного образования независимо от места жительства и языка обучения.

- Выработка мер поддержки общеобразовательных школ для преодоления разрыва между городом и селом в сфере образования.

- Разработка Концепции обучения в течение всей жизни (непрерывного образования), направленной на повышение уровня грамотности граждан, их цифровых компетенций, активное внедрение альтернативных вариантов неформального образования, признание результатов самостоятельного обучения, сертификацию профессиональных навыков и т.д.

- Открытие спортивных секций и возобновление деятельности «детских кружков» во всех областях, городах республиканского значения и столице, крупных районных центрах.

- Проработка вопроса принятия «шефства» со стороны крупного бизнеса над региональными университетами в части их научной деятельности.

- Выделение 500 грантов ученым для прохождения стажировки в ведущих научных центрах мира, а также предоставление 1000 грантов для молодых ученых по проекту «Жас ғалым».

«Дипломатические механизмы были также использованы для оказания содействия казахстанцам, обучающимся в зарубежных вузах. В частности, в интересах более 10 тыс. студентов, обучающихся в России, посольством Казахстана в этой стране были проведены переговоры с руководством министерств науки и высшего образования, просвещения и ведущих российских вузов. В результате были достигнуты договоренности о том, что казахстанские студенты, не имеющие возможность прибыть в Россию из-за эпидемической ситуации, могут обучаться дистанционно. В том числе была предусмотрена защита выпускниками дипломных работ в дистанционном режиме», — добавил политолог.