Какие меры помогут решить проблемы поливной воды в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ремонтные работы по повышению сейсмостойкости и увеличению объема Тасоткельского водохранилища продолжаются в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вторая фаза модернизации Тасоткельского водохранилища ведется за счет местного бюджета, и по плану должна была завершиться в 2022 году, однако строительные работы до сих пор продолжаются. Подрядчиком объекта является ТОО «Таразстройинвест».

Введенное в эксплуатацию в 1974 году Тасоткельское водохранилище является одним из крупнейших в Жамбылской области, оно снабжает поливной водой сельхозугодия трех районов.

Стоимость проекта реконструкции плотины водохранилища составляет 2,1 млрд тенге. Главная цель модернизации - увеличение площади орошаемых земель.

По словам заместителя акима Жамбылской области Канатбека Мадибека, после реконструкции Тасоткельского водохранилища его объем значительно увеличится.

«На данный момент проектная мощность наполнения составляет 620 млн кубических метров воды, после модернизации прибавится 150 млн кубометров воды. Для поэтапного решения дефицита воды в регионе нами внесены предложения в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан завершить в текущем году реконструкцию водохранилища Тасоткель», - отметил спикер.

Проблема дефицита поливной воды давно существует в жамбылском регионе. До 80% поливной воды юг Казахстана получает по трансграничным водным артериям из соседнего Кыргызстана. Ежегодно до 10% поливных земель жамбылского региона не осваивается из-за дефицита поливной воды. Причинами называются нестабильность подачи влаги по рекам Талас и Шу, обмеление крупных жамбылских водохранилищ Тасоткель и Терс-Ащибулак, ветхое состояние некоторых водных каналов, потери воды при транспортировке.