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Какие мероприятия состоятся в День независимости в Алматы

15 Декабря 2022, 11:53
Какие мероприятия состоятся в День независимости в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня независимости в Алматы проходят различные праздничные и официальные мероприятия, в том числе научно-практические конференции, фотовыставки, передает МИА «Казинформ».

15 декабря – в музее имени Д. Кунаева состоится фотовыставка «Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тірегі».

15 декабря – в Доме ученых пройдет конференция, посвященная декабрьским событиям 1986 года с участием представителей общественных организаций и историков.

16 декабря – на площади Республики состоится возложение цветов к монументу Независимости.

17 декабря – в рамках 36 годовщины декабрьских событий 1986 года пройдет возложение цветов к монументу «Тәуелсіздік таңы».

Ряд мероприятий ко Дню независимости пройдет и в Астане. В честь Дня независимости учреждения культуры, образования, спорта Астаны организуют десятки мероприятий, способствующих повышению политической культуры и гражданской солидарности жителей города.


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