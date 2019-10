Какие мероприятия пройдут в столице в выходные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предстоящие выходные, как и вся неделя, в столице обещают быть насыщенными и богатыми на разного рода мероприятия. Жителей и гостей города ждут концерты звезд первой величины, экскурсия в космос, самая страшная вечеринка на Хэллоуин, не обойдется и без спортивных событий, передает официальный сайт столичного акимата.

25 октября «NE PROSTO ORCHESTRA» открывает свой третий концертный сезон и представляет музыкальное шоу в сопровождении симфонического оркестра и хора. На концерте прозвучат популярные саундтреки из восьми фильмов, основанных на серии кинолент о «Гарри Поттере» и «Пиратах Карибского моря». Музыкальный вечер состоится на сцене Концертного зала «Астана», начало в 19:00, цена билета – от 3500 тенге.

В это же время отель «Астана Марриот» приглашает гостей и жителей города принять участие в самом масштабном фестивале «Oktoberfest». Организаторы подготовили праздничные блюда от шеф-повара, настоящую баварскую шоу программу от приглашенной группы Kaz Ist Fantastisch и многое другое. Вход – от 15 000 тенге.

Для юных астанчан страна Мимиория приготовила сразу несколько вечеринок по случаю празднования Хеллоуина. На выбор гостей предлагается 3 вида программ, в разных возрастных группах: утренники для детей с 4 до 7 лет, приключения для тинейджеров с 8 до 12 лет, вечеринка для подростков с 13 лет. Так, 26, 27 октября и 2, 3 ноября утренники для детей пройдут в 10:30, 13:00 и 14:30. В эти же дни приключения для тинейджеров начнутся в 17:00 и 18:30. Вечеринку для подростков организуют 31 октября в 20:00. Гостей ждут сладкие угощения, тематическое оформление и фотозона, аквагрим, аппликации с тыквами для малышей на игровой площадке «Волшебное дерево», творческие тематические мастер-классы в арт-студии «Деревня Мастеров», вкусные мастер-классы в «Школе Кулинаров». Стоимость билета – 4000 тенге.

25 и 26 октября столицу накроет музыкальная волна Международного фестиваля эстрадных исполнителей «Voice of Nur-Sultan». На сцене ЦКЗ «Казахстан» выступят популярные артисты из России, Болгарии, Украины, Грузии, Португалии, Китая и Азербайджана. Гости фестиваля услышат таких звёзд, как The Limba, Райм и Артур, Ziruza, M’DEE, полуфиналист проекта «Песни» Say Mo, Жiгер Ауыпбаев, Мадина Садвакасова, Рустем Нұржігіт, Асылбек Еңсепов, Бейбіт Көшқалиев. Начало в 19:00, вход от 1100 тенге.

Также 26 и 27 октября театр «Астана Опера» приглашает на балет «Корсар», созданный по мотивам одноименной поэмы Байрона. Сюжет из жизни морских разбойников – корсаров, где есть место любви и коварству, смешным проделкам жадного торговца и романтическим сценам «Оживленного сада», пользуется у зрителей большим успехом. Начало постановок – в 19:00. Вход – от 500 тенге.

В эту субботу, 26 октября жителей и гостей города ждет долгожданный концерт одного из самых концертирующих коллективов на всем постсоветском пространстве - группы «Звери». В Нур-Султане музыканты выступят в рамках нового гастрольного тура «У тебя в голове». Двухчасовая программа будет насыщена хитами всех лет творческой деятельности Ромы Зверя и лучшими композициями из последних релизов. Концерт состоится в Конгресс Центре 26 октября, в 19:00, вход – от 8400 тенге.

Здесь же 27 октября пройдет еще один концерт. На сцене Конгресс Центра выступят Miyagi & Andy Panda(Эндшпиль). Популярный хип-хоп дуэт за три года завоевал любовь миллионов слушателей. Дуэт из Владикавказа демонстрирует на своих концертах западное качество, что привлекает многих ценителей музыки. Цена билета – от 10 000 тенге.

В этот же день в баре «The Bus» с большим сольным концертом выступит британский певец, артист и композитор Алекс Клэр. В его песнях можно услышать дабстэп, драм-н-бейс, гранж, электронику, джаз, соул, нотки альтернативы и огромное количество музыкальных инструментов: от гитары, синтезатора и барабана – до губной гармошки, электронных примочек и духовых. Начало вечера – в 20:00, вход от 10 500 тенге.

Геймерам в эти выходные в столице тоже не будет скучно. 27 октября во Дворце единоборств «Жекпе-Жек» состоится финал отборочного этапа World Electronic Sports Games 2019: Kazakhstan по дисциплинам Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, StarCraft II и Pro Evolution Soccer 2020. На протяжении месяца, лучшие игроки со всего Казахстана боролись за право попасть в финал. Победители турнира получат путевку на крупнейший международный киберспортивный чемпионат, организуемый компанией Alibaba Sports, World Electronic Sports Games 2019: Central Asia, который пройдет в Алматы. Вход бесплатный.