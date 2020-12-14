Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Какие мероприятия пройдут в столице ко Дню Независимости Казахстана

14 Декабря 2020, 23:15
Какие мероприятия пройдут в столице ко Дню Независимости Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выставки, концерты, спектакли, премьеры, классные часы – такую обширную программу подготовили учреждения культуры столицы к 29-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Большинство мероприятий можно будет посетить не выходя из дома, в онлайн режиме.

Так, весь декабрь на первом этаже Дворца Независимости в честь праздника открыта выставка «Тәуелсіздіктің белгісі – Нұр-Сұлтан». Посмотреть экспозицию также можно на странице @tauelsizdik_sarayi в Instagram.

В течение трех дней, с 14 по 16 декабря, новый Музыкальный театр юного зрителя акимата города Нур-Султан приглашает жителей и гостей города на премьеру музыкальной драмы М.Ауэзова «Абай-Тогжан».

В честь праздника Государственная академическая филармония г.Нур-Султан приглашает горожан на онлайн концерт «Тәуелсіздік тұғырым». Трансляция будет вестись на YouTube-канале филармонии и аккаунтах astana_filarmoniya(facebook, instagram).
Дирекция по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия организует в Триумфальной арке выставку современного изобразительного искусства и тематическую экспозицию «Тәуелсіздік – мәңгілік ел мұраты».

С 15 по 17 декабря Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» представит на своем YouTube-канале и официальных аккаунтах онлайн выставку «Тәуелсіздік тұғыры биікте».

Музей Сакена Сейфуллина также подготовил к 29-летию Независимости страны праздничные мероприятия. 15 декабря на странице Seifullin_museum в соцсетях будет организован челлендж «Тәуелсіздіктің алтын арқауы – ана тілім», где школьники будут демонстрировать свои умения выразительного чтения. Днем позже коллектив музея проведет онлайн выставку «Тәуелсіздік – ұлы бақыт».

Не осталась в стороне и Централизованная библиотечная система города, которая организует множество познавательных игр, часов истории, уроков для расширения кругозора своих читателей. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн на страницах городских библиотек в социальных сетях.

В праздничные дни астанчан и гостей города приглашают столичные театры.
15 декабря в 19:00 часов артисты «Жастар театры» представят зрителям постановку народной героической драматической поэмы «Нартәуекел». Государственный театр танца «НАЗ» представит хореографический спектакль «Тұйғындар».

15 и 16 декабря, в 19:00 часов «Nomad City Hall» акимата г.Нур-Султан приглашает гостей на премьеру спектакля «Жас Абай».

Государственный академический русский театр драмы им.М.Горького готовит для зрителей вечером 15 декабря комедию Н.Гоголя «Женитьба». Днем позже уже в онлайн формате горьковцы проведут трансляцию музыкально-поэтической композиции по произведениям С.Сейфуллина, Б.Майлина и И.Жансугурова «Крылатая исповедь вольных сердец».
16 декабря в 12:00, 14:00 и 16:00 часов Театр кукол представит патриотическую постановку «Атамекен».

В этот же день цирковой сюжет и документальную программу, организованную столичным цирком можно будет посмотреть на странице https://www.instagram.com/astanalyqtsirk, а Дворец «Жастар» в соцсетях покажет музыкальное поздравление от эстрадно-джазового ансамбля «Жігер». Все мероприятия пройдут с соблюдением строгих санитарных норм.


Астана   Культура   Акимат   День Независимости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами