Какие мероприятия пройдут в столице к 25-летию Конституции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мероприятия к 25-летию Конституции РК городе Нур-Султане будут организованы в онлайн-формате, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В Нур-Султане утвержден план мероприятий, посвященный 25-летию Конституции Республики Казахстан. Большинство концертов и выступлений пройдет онлайн, отмечают организаторы.

В частности, с 10 по 29 августа в столице проходит музыкальный челлендж «Конституция – гарант свободы».

В Центральной библиотеке с 15 по 31 августа можно увидеть онлайн-инсталляцию «Конституция – основа независимости».

26 августа во Дворце школьников имени аль-Фараби пройдет поэтический конкурс «Ата Заңым – ардағым».

В Государственном архиве города Нур-Султана с 27 августа по 4 сентября состоится выставка, посвященная 25-летию Конституции.

28 августа Государственный театр танца «Наз» представит онлайн-концерт «Ата Заң – елдің айбыны, еркіндігі, байлығы».

Также 28 августа пройдет чемпионат среди детско-юношеских спортивных школ.

29-30 августа будут организованы благотворительные мероприятия для малообеспеченных семей.

Театр «Жастар» 30 августа в социальных сетях представит онлайн-концерт «Айбарлы асқар елді асқақтатар Ата Заң».

В этот же день актеры театра «Nomad» выступят с онлайн-поздравлением с патриотическими песнями.

Также планируются проведение заседания круглого стола, посвященного 25-летию Конституции, торжественное награждение представителей общественности юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 25 жыл», «Қазақстан халқының Ассамблеясына 25 жыл».