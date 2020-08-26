Какие мероприятия пройдут в столице к 25-летию Конституции РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мероприятия к 25-летию Конституции РК городе Нур-Султане будут организованы в онлайн-формате, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В Нур-Султане утвержден план мероприятий, посвященный 25-летию Конституции Республики Казахстан. Большинство концертов и выступлений пройдет онлайн, отмечают организаторы.
В частности, с 10 по 29 августа в столице проходит музыкальный челлендж «Конституция – гарант свободы».
В Центральной библиотеке с 15 по 31 августа можно увидеть онлайн-инсталляцию «Конституция – основа независимости».
26 августа во Дворце школьников имени аль-Фараби пройдет поэтический конкурс «Ата Заңым – ардағым».
В Государственном архиве города Нур-Султана с 27 августа по 4 сентября состоится выставка, посвященная 25-летию Конституции.
28 августа Государственный театр танца «Наз» представит онлайн-концерт «Ата Заң – елдің айбыны, еркіндігі, байлығы».
Также 28 августа пройдет чемпионат среди детско-юношеских спортивных школ.
29-30 августа будут организованы благотворительные мероприятия для малообеспеченных семей.
Театр «Жастар» 30 августа в социальных сетях представит онлайн-концерт «Айбарлы асқар елді асқақтатар Ата Заң».
В этот же день актеры театра «Nomad» выступят с онлайн-поздравлением с патриотическими песнями.
Также планируются проведение заседания круглого стола, посвященного 25-летию Конституции, торжественное награждение представителей общественности юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 25 жыл», «Қазақстан халқының Ассамблеясына 25 жыл».
- Все вакцины должны пройти необходимые этапы исследования - Кайсар Табынов
- Телетрансляцию уроков для детей с особыми потребностями организуют в Казахстане
- Наиболее правильно идея социального государства отражена в Конституции РК среди стран СНГ – профессор из Кыргызстана
- Коронавирус: самые проблемные вопросы назвали эпидемиологи
- Конституция стала базой для совершенствования правовой системы Казахстана - Светлана Бычкова
- В Казахстане начинается осенний призыв в армию
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана