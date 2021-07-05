Какие мероприятия пройдут в праздничные выходные в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предстоящие праздничные выходные обещают быть насыщенными и богатыми на разного рода мероприятия. Жителей и гостей города ждут гала концерты, спектакли и много других ярких событий, многие из которых можно будет посмотреть онлайн, не выходя из дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

С 1 по 6 июля в жилых массивах города проводится передвижной концерт «Думанды керуен».

5 июля в 20.00 часов артисты Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» на сцене Амфитеатра покажут драмму-буффа Доницетти «Дон Паскуале». 6 июля в это же время здесь состоится Гала-концерт солистов оперы и хора «Астана Опера».

С 5 по 7 июля творческие коллективы Государственной академической филармонии выступят на праздничном концерте «Есіл толқыны», который будет проходить на пароходе по реке Есиль. Участие в нем примут Государственный струнный квартет имени Г. Жубановой, отделы народного пения, классического и эстрадного вокала, этно-ансамбль «Қорқыт».

6 июля Симфонический оркестр и камерный хор филармонии выступят на сцене концертного зала «Астана» с концертом «NARUTO AVATAR», организованный совместно с «ne_prosto_production».

Во Дворце мира и согласия традиционно ждут гостей на экскурсию по уникальному зданию. Посетителей принимают с 10 утра до 18.00 часов с 5 по 10 июля.

Также в Центре современного искусства «Куланши», расположенном на 6 этаже Дворца, с 5 по 9 июля можно посетить выставку изобразительного искусства «ОНА».

Во Дворце Независимости с 5 по 11 июля работают художественная выставка «Образы Нұр-Сұлтан», а также выставка сувениров «Подарки столице», посвященные 30-летию Независимости страны.

Столичные театры также подготовили насыщенную программу в праздничные выходные.

Государственный академический русский драматический театр им.М.Горького 5 июля в 19.00 покажет мелодраму Р.Баэр «Смешанные чувства». 7 июля в 19.00 часов горьковцы приглашают на торжественное закрытие юбилейного 120-го театрального сезона, где представят сценическую фантазию по рассказам В.Шукшина «Светлые думы».

Театр «Nomad City Hall» 6 июля в 19.00 часов выступит с драмой М.Ауэзова «Жас Абай».

Премьеру представит столичный Театр кукол. Сказку Г.Х.Андерсена «Дюймовочка» можно будет посмотреть 6 июля в 14.00 и 16.00 часов, 9 июля в 16.00, а также 10-11 июля в 12.00 и 14.00.

4 июля в 20:00 в амфитеатре города выступит Государственный театр танца «Наз» с хореографическим спектаклем по мотивам произведения Абая Кунанбайулы «Әзім әңгімесі». Постановку также можно будет увидеть 7 июля в 19.00 в здании самого театра.

С 5 по 9 июля Музей Сакена Сейфуллина традиционно будет публиковать на своих страницах в соцсетях видеоэкскурсию, фотовыставку «Еңселі Елорда», видеоролик, где сотрудники музея зачитывают произведение С.Сейфуллина «Қырда» в рамках рубрики «Үш бәйтерек». Также в рубрике «Ғалымдардың Сәкенге көзқарасы» можно увидеть отрывки из трудов Т.Какишова, воспоминания из категории «Сәкенді көзімен көргендер».

В эти дни столичные библиотеки проведут часы поэзии и истории, мульткинозал, онлай-круглый стол в честь празднования Дня столицы, урок краеведения. К тому же каждые выходные Централизованная библиотечная система организует Библиотеку под открытым небом.

6 июля на страницах Музейно-мемориального комплекса жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» в Instagram(museumalzhir) и Facebook(«Нұр-Сұлтан қаласының Бірлескен мұражайлар дирекциясы» МКҚК) будет опбликована выставка «Тарихы терең Елорда», приуроченная ко Дню столицы. Здесь же с 6 по 9 июля будут проводиться лекции не темы «Тарихы терең Елорда» и «Астана – глазами детей».

5 июля в 15.00 часов Столичный цирк приглашает на онлайн-мероприятие, посвященное Национальному дню «Домбры».

Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» в своих официальных аккаунтах в соцсетях 5 июля в 12:00 проведет онлайн экскурсию «Подземная мечеть Шақпақ ата», днем позже в это же время в честь праздника будет опубликован информационный материал «Әлем картасындағы жаңа елорда». 10 июля желающие смогут посмотреть онлайн экскурсию «Резиденция Абылай хана».

Отметим, все мероприятия будут проводиться при строгом соблюдении всех саннорм и требований. Вход на концерты в Амфитеатр и другие открытые площадки города осуществляется посредством приложения «Ashуq».