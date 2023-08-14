Какие мероприятия пройдут ко Дню спорта в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие мероприятия будут организованы ко Дню спорта в столице, сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жилкибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно каждое третье воскресенье августа в Казахстане отмечается День спорта. В этом году празднование состоится 20 августа.

«В преддверие Дня спорта в Астане запланирован ряд спортивных событий», – сообщил Самат Жилкибаев на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны.

Так, в честь Дня спорта в спортивном комплексе QAZAQSTAN 15 августа состоится торжественное мероприятие. 18 августа пройдет церемония передачи специально оборудованного автомобиля для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Для юных жителей в районах «Байконур», «Есиль», «Алматы» и «Сарыарка» будут организованы «Веселые старты». Планируется проведениетурнира по настольному теннису среди работников организаций Есильского района.

С 21 по 25 августа во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоится чемпионат мира по джиу-джитсу среди юношей и кадетов (U14-U21). В этом году соревнования посетят более 1 200 спортсменов из 42 стран. 194 спортсмена представят Казахстан.