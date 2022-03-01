Какие мероприятия проходят в столице в честь Дня благодарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня благодарности представители этнокультурных объединений столицы организовали праздничное застолье для подопечных Центра социального обслуживания «Шарапат». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Сегодня Центр социального обслуживания «Шарапат» называют маленькой ассамблеей, поскольку там проживает 307 пенсионеров разных национальностей.

«В преддверии Дня благодарности представители АНК пришли поздравить проживающих здесь бабушек и дедушек с праздником», - сказала заместитель директора по социальной работе в условиях стационара Ардак Сеитова.

В праздничном концерте приняли участие этнокультурные объединения города. Польский центр совместно с ансамблем Golden Sax представил композицию «Шла дэвэчка», хор «Весёлка» белорусского этнокультурного центра выступил с композициями «Галина» и «Добрый день, люди», татаро-башкирский культурный центр исполнил зажигательную народную песню «Дулкын Такмалар», танцоры этнокультурного объединения корейцев исполнили завораживающий танец «Бабочка».

«Накануне Дня благодарности мы стараемся посетить разные учреждения. В «Шарапате» тоже бываем часто. Приехали сюда поздравить пенсионеров, потому что День благодарности - это уникальная возможность сказать спасибо всем, кому ты этого желаешь. Сегодня я бы хотела поблагодарить родителей, всех наших бабушек и дедушек, которые смогли в сложные времена выстоять, передать потомкам все самое доброе, что смогли пронести по жизни. Мы подготовили кумыкский танец, но в нашем репертуаре есть и танцы народов Кавказа. Когда подбирали номера, то решили выбрать самые зажигательные композиции, чтобы поднять настроение зрителям», - рассказала художественный руководитель чечено-ингушского народного ансамбля «Вайнах» Ханифа Мациева.

Вместе с тем, к 1 марта – Дню благодарности – ряд мероприятий организовал и караван «Тағзым». Так, воинский отряд, состоящий из учащихся школы «Жас Улан», вручил цветы и выразил слова благодарности сотрудникам служб, оказывающих помощь при чрезвычайных ситуациях, - скорой медицинской помощи, пожарной службы, дежурной части управления полиции, Железнодорожного вокзала «Нурлы жол» и работникам подрядной организации «Астана Тазалык».

Караван «Тағзым» 1 марта поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пожилых людей с Днем благодарности и вручает им продуктовые корзины. Группа «волонтеры», состоящая из учащихся, очистит от снега дворы одиноких ветеранов.

В первый день весны караван «Тағзым» посетит социальные объекты, расположенные в районе Алматы, – центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек» акимата города Нур-Султан, специализированный детский дом, SOS детскую деревню, центр социального обслуживания «Шарапат» акимата города Нур-Султан - сотрудники общественного фонда «Балам-ай», а также Школа искусств №2 представят мини-концертную программу «Өнер керуені».

Также в честь Дня благодарности среди детских садов района проходит онлайн-челлендж «Мир, полный добра!». По итогам мероприятия будут определены победители в номинациях «Лучший челлендж», «Лучшее поздравление». Им вручат дипломы и памятные подарки.





Кроме того, в этот же день состоится круглый стол, посвященный Дню благодарности с участием депутатов Парламента, представителей государственных органов, этнокультурных объединений, средств массовой информации.

В 14:00 артисты Государственного академического русского драматического театра им.М.Горького представили выездной спектакль – сказку А.Болдинова «Приключения Аистенка» - маленьким пациентам детского реабилитационного центра.

Также сегодня в 16:00 часов столичный Театр кукол приглашает юных зрителей на постановку Е.Жуасбека «Чудесный сон».

Государственный театра танца «Наз» проводит круглый стол на тему «Мың алғыс саған - жамағат».

Также в рамках Дня благодарности состоится церемония возложения цветов к монументу «Қазақ еліне мың алғыс!».

В честь Дня благодарности в Музыкальном театре юного зрителя состоится концерт «Алғыс айту күні» с участием творческих коллективов Совета ветеранов города.

Во всех организациях города, учебных заведениях и акиматах районов в этот день проходят праздничные тематические мероприятия.