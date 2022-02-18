+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие медуслуги востребованы среди алматинцев

18 Февраля 2022 12:36
Поделиться:
Какие медуслуги востребованы среди алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал, какие медуслуги востребованы среди горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько пострадавших во время январских событий обратилось за медпомощью
3,5 млрд тенге направили на услуги ЭКО в Алматы в 2021 году Предусмотрена ли плановая медпомощь для безработных в РК Более 339 тысяч костанайцев полностью вакцинировались от КВИ

Спикер отметил, что за 2021 год Фонд медстрахования на оплату медицинской помощи застрахованных алматинцев направил порядка 93 млрд тенге. Большая часть расходов составила оплата стационарной медицинской помощи – свыше 48,6 млрд тенге, еще около 3,9 млрд тенге направлено на оплату услуг дневного стационара.

Тлеухан Абилдаев заметил, что по итогам прошлого года наблюдается значительный рост объема оказываемых медицинских услуг. К примеру, дорогостоящие анализы, диагностика и операции, которые до внедрения ОСМС были не по карману населению, теперь доступны за счет медстраховки.

«Так, порядка 14,5 млрд тенге выплачено медицинским организациям за оказание консультативно-диагностической помощи. Среди них наиболее востребованными остаются КТ и МРТ. За период по городу Алматы оказано более 70 тысяч услуг КТ на сумму 848,1 млн тенге, более 50 тысяч услуг МРТ на сумму порядка 681,8 млн тенге, более шесть тысяч услуг Позитронно-эмиссионной томографии на сумму более 1,5 млрд тенге. Среди оказанных услуг в системе ОСМС отдельную нишу занимает реабилитация. На реабилитационную помощь направлено 6,2 млрд тенге, в том числе на постковидную реабилитацию 222,4 млн. тенге», - отметил Т. Абилдаев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Страхование   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Сколько пострадавших во время январских событий обратилось за медпомощью
3,5 млрд тенге направили на услуги ЭКО в Алматы в 2021 году
Предусмотрена ли плановая медпомощь для безработных в РК
Более 339 тысяч костанайцев полностью вакцинировались от КВИ
Популярное
1 Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
2 Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
3 Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
4 О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
5 Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
6 Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку, смеясь над рабочими, которые уезжали на заработки за границу – Глава государства
Читайте также
Повышение цен на лекарства прокомментировали в Минздраве
О строительстве новых больниц рассказали в Минздраве
Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку, смеясь над рабочими, которые уезжали на заработки за границу – Глава государства
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив