Какие медицинские объекты откроются в Астане
В Астане медицинская помощь оказывается более чем 1,7 миллионам жителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
В ведомстве отметили, что реализован ряд инициатив по модернизации медицинской инфраструктуры, укреплению кадрового потенциала и внедрению цифровых решений.
В Астане введены в эксплуатацию четыре поликлинических объекта.
В районе вокзала «Нұрлы жол» открыта новая частная поликлиника.
В двух больницах проведены масштабные ремонтные работы, одна из которых — старое здание многопрофильной городской больницы № 3, на протяжении многих лет оказывающей медицинскую помощь населению.
Также в столице открыт приемно-диагностический комплекс.
В Минздраве сообщили о начале строительства перинатального центра.
В следующем году планируется строительство новой многопрофильной больницы, двух поликлиник в районах Есиль и Нура, а также детского травматологического корпуса в районе Есиль.
В текущем году приобретено 276 единиц медицинского оборудования.
Закуплены автомобили скорой медицинской помощи, автопарк полностью обновлен и обеспечен на 100%.
Для обучения на резидентуре выделено 72 гранта.
Трудоустроены 45 специалистов.
В пяти государственных школах открыты стоматологические кабинеты, а также на базе городской многопрофильной больницы № 1 начала работу детская стоматология.
Для повышения доступности акушерско-гинекологической помощи создан Ситуационный центр.