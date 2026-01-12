Какие медицинские объекты откроются в Астане

В ведомстве отметили, что реализован ряд инициатив по модернизации медицинской инфраструктуры, укреплению кадрового потенциала и внедрению цифровых решений.

В Астане введены в эксплуатацию четыре поликлинических объекта.

В районе вокзала «Нұрлы жол» открыта новая частная поликлиника.

В двух больницах проведены масштабные ремонтные работы, одна из которых — старое здание многопрофильной городской больницы № 3, на протяжении многих лет оказывающей медицинскую помощь населению.

Также в столице открыт приемно-диагностический комплекс.

В Минздраве сообщили о начале строительства перинатального центра.

В следующем году планируется строительство новой многопрофильной больницы, двух поликлиник в районах Есиль и Нура, а также детского травматологического корпуса в районе Есиль.

В текущем году приобретено 276 единиц медицинского оборудования.

Закуплены автомобили скорой медицинской помощи, автопарк полностью обновлен и обеспечен на 100%.

Для обучения на резидентуре выделено 72 гранта.

Трудоустроены 45 специалистов.

В пяти государственных школах открыты стоматологические кабинеты, а также на базе городской многопрофильной больницы № 1 начала работу детская стоматология.

Для повышения доступности акушерско-гинекологической помощи создан Ситуационный центр.