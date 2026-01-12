РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:41, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Какие медицинские объекты откроются в Астане

    В Астане медицинская помощь оказывается более чем 1,7 миллионам жителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Новогодняя Астана
    Фото: Kazinform

    В ведомстве отметили, что реализован ряд инициатив по модернизации медицинской инфраструктуры, укреплению кадрового потенциала и внедрению цифровых решений.

    В Астане введены в эксплуатацию четыре поликлинических объекта.

    В районе вокзала «Нұрлы жол» открыта новая частная поликлиника.

    В двух больницах проведены масштабные ремонтные работы, одна из которых — старое здание многопрофильной городской больницы № 3, на протяжении многих лет оказывающей медицинскую помощь населению.

    Также в столице открыт приемно-диагностический комплекс.

    В Минздраве сообщили о начале строительства перинатального центра.

    В следующем году планируется строительство новой многопрофильной больницы, двух поликлиник в районах Есиль и Нура, а также детского травматологического корпуса в районе Есиль.

    В текущем году приобретено 276 единиц медицинского оборудования.

    Закуплены автомобили скорой медицинской помощи, автопарк полностью обновлен и обеспечен на 100%.

    Для обучения на резидентуре выделено 72 гранта.

    Трудоустроены 45 специалистов.

    В пяти государственных школах открыты стоматологические кабинеты, а также на базе городской многопрофильной больницы № 1 начала работу детская стоматология.

    Для повышения доступности акушерско-гинекологической помощи создан Ситуационный центр.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
