Какие медицинские объекты построят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как решаются вопросы обеспечения качественной медицинской помощью и какие медицинские объекты построят в ближайшее время в Астане, сообщили в управлении общественного здравоохранения столицы. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здравоохранения отметили, что вызовом перед столичной системой здравоохранения является фактор ежегодного активного прироста населения и массовая застройка столицы, что приводит к высокой нагрузке действующих поликлиник, а также перегруженности стационаров, особенно коек акушерского ухода и детских коек. В мае планируется провести проектные работы по реконструкциям с пристройкой многопрофильной городской больницы №3 (Железнодорожной больницы).

«Вместе с тем, для улучшения ситуации нами предусмотрен ряд комплексных мер. С учетом имеющихся дефицита коек и роста населения столицы, запланировано строительство и реконструкции 18 объектов на 2023-2026 гг. Из них за счет республиканского бюджета будут реализованы 4 объекта, а именно: патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, перинатальный центр на 250 коек (рядом с МГБ 1), перинатальный центр на 200 коек на базе многопрофильной городской больницы №3, амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену в жилом массиве Онидирис», - отметили в управлении.

В ведомстве также проинформировали о том, что за счет местного бюджета будут реализованы 7 объектов – приемно-диагностический комплекс между акушерским и клиническим блоками ГМБ №2, перехода между взрослым и детскими корпусами ГП №8, реконструкция ГП №1, ММЦ, МГДБ №2, МГДБ №3 (ГИЦ) и клинического блока МГБ №3.

«Также планируется строительство еще 7 объектов в рамках государственного-частного партнерства – амбулаторно-поликлинический комплекс на 500 посещений в смену в Нуринском районе, в жилом массиве Жагалау-3, амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену в районе железнодорожного вокзала «Нурлы жол», центр ПМСП на 150 посещений в смену в жилом массиве Пригородный, амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену в Есильском районе, в ЖК «Capital park», центр ПМСП на 150 посещений в смену в жилом массиве Интернациональный, амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену в жилом массиве Тельмана, амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену по улице Ш. Бейсековой», - отметили в управлении общественного здравоохранения.

В ведомстве сообщили, что завершается строительство двух объектов – амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену в районе железнодорожного вокзала «Нурлы жол» и по улице Ш. Бейсековой.

Также по 5-ти объектам ведется процедура отвода земельных участков – амбулаторно-поликлинический комплекс на 500 посещений в жилом массиве Жагалау-3, центр ПМСП на 150 посещений в смену в жилом массиве Пригородный, амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену в ЖК «Capital park», центр ПМСП на 150 посещений в смену в жилом массиве Интернациональный, амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену в жилом массиве Тельмана.

Ранее сообщалось, что в многопрофильной городской больнице №2 впервые в Астане открыто отделение госпитальной фармации.