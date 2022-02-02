Какие ЛОР-заболевания может вызвать омикрон-штамм

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый штамм коронавируса «Омикрон» зачастую поражает сперва слизистые и верхние дыхательные пути. Как при этом правильно начинать лечение в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала врач- оториноларинголог поликлиники городской клинической больницы №7 города Алматы Жанерке Абдыкаликова.

- Жанерке Жакипбековна, расскажите, при инфицировании штаммом коронавируса «Омикрон» как правильно начинать лечение?

- При появлении симптомов омикрона начинать лечение необходимо, как и при ОРВИ. Это - обильное питье, ибупрофен или парацетамол при повышении температуры тела более 38 градусов. Если температура держится более 3-х дней, необходимо проконсультироваться с врачом. Дальше схема лечения будет зависеть от возрастной группы и общего состояния здоровья пациента, тяжести патологического процесса, риска осложнений. Но следует помнить, что категорически нельзя заниматься самолечением, то есть принимать препараты без назначения врача!

- Можно ли принимать антибиотики?

- «Омикрон» - это вирус. Вирусы невосприимчивы к антибиотикам, бесконтрольный прием антибиотика приведет к нарушению микрофлоры организма. Даже при более агрессивных вариантах решение о назначении антибиотиков принимает врач, исключительно в случае доказанных бактериальных осложнений и с учетом чувствительности бактериальной флоры.

- Как известно, «омикрон» в первую очередь поражает слизистые и верхние дыхательные пути. В этой связи как следует обрабатывать нос и горло?

- При появлении симптомов заражения штаммом «омикрон» рекомендуется: орошение полости носа физиологическим раствором 0,9% хлорида натрия, полоскание горла раствором хлоргексидина.

- Ваши рекомендации как позаботиться о своём здоровье, чтобы предотвратить заражение коронавирусом?

- Так как «омикрон» - более контагиозный вариант коронавируса, меры профилактики актуальны как никогда. Это ношение масок в общественных местах, соблюдать гигиену рук (мытье рук), пользоваться антисептиками, избегать мест массового скопления людей, периодическое проветривание и влажная уборка помещения. Кроме того, вакцинация остается лучшим способом защититься от тяжелого протекания болезни и госпитализации из-за омикрона.

- Спасибо за интервью!