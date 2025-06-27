Какие летние инфекции регистрируются у детей в Карагандинской области

Летний сезон по всему миру сопровождается всплеском ряда инфекционных заболеваний у детей. Это связано с изменением гигиенических условий, контактом с природной средой, водоёмами и ростом пищевых рисков, говорят санитарные врачи. Наиболее значимыми среди них являются острые кишечные, энтеровирусные и трансмиссивные инфекции, связанные с укусом клещей или насекомых.

В Карагандинской области чаще регистрируются первые два вида.

— В Карагандинской области в структуре зарегистрированных острых кишечных инфекций 89% составили дети до 14-ти лет. Основными причинами регистрации острой кишечной инфекции явились инфицированные продукты питания, приготовленные дома при несоблюдении сроков и условий хранения, а также пренебрежение личной гигиеной, — сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Гульжан Байгутанова.

К слову, острые кишечные инфекции являются одними из ведущих причин детской заболеваемости и смертности в мире. По данным ВОЗ, ежегодно регистрируется до 2 млрд случаев диарейных заболеваний, при этом около 500 тыс. детей до 5 лет умирают от их осложнений, особенно в странах с жарким климатом и плохой санитарией.

Еще одним часто встречающимся заболеванием является энтеровирусная инфекция. Энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани человека. В связи с этим возникают различные формы заболевания. Наиболее распространенными являются серозный вирусный менингит, герпангина, энтеровирусная экзантема, геморрагический конъюнктивит, энтеровирусная диарея, миокардит. Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, тошнота, рвота, иногда боли в животе, в тяжелых случаях — судороги и нарушение сознания, не резко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей.

— По состоянию на 23 июня текущего года в области зарегистрировано 12 случаев с подозрением на серозный менингит энтеровирусной этиологии, — добавила Гульжан Байгутанова.

Для профилактики энтеровирусной инфекции, как и при любой острой кишечной инфекции, необходимо для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду, мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, при этом строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком, купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду, а также закалять свой организм и вести здоровый образ жизни.

Ранее сообщалось, что 84% заражённых острой кишечной инфекцией в Кызылординской области — дети.