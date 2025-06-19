84% заражённых острой кишечной инфекцией в Кызылординской области — дети

По информации областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, подавляющее большинство заболевших — жители областного центра (96,4%). Если рассматривать по возрасту, то 84% заболевших — дети до 14 лет.

С потеплением риск заражения возрастает. Специалисты отмечают, что болезнь в основном возникает из-за употребления в пищу продуктов, приготовленных с нарушением технологии в домашних условиях, несоблюдения правил хранения, питья некипячёной воды и несоблюдения личной гигиены при уходе за ребёнком. Весной и летом чрезмерное потребление ранних фруктов и ягод усугубляет ситуацию. Семь пациентов, госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции, сообщили, что почувствовали себя плохо после употребления фруктов и ягод.

— В овощах и фруктах, выращенных в ускоренном режиме, часто содержится большое количество пестицидов и нитратов, которые могут вызвать отравление организма. Некоторые садоводы сознательно превышают допустимую дозу удобрений, чтобы продукция выглядела привлекательнее. Но красивая на вид продукция не всегда бывает вкусной и полезной. Нитраты и соли азотной кислоты в организме, а иногда даже в холодильнике превращаются в нитриты — вещества, опасные для здоровья. Проблема не в самом наличии нитратов, а в их количестве и концентрации. Малое количество организм способен вывести самостоятельно, но при переизбытке возможны тяжёлые формы отравления, — рассказала глава департамента Гульмира Сыздыкова.

Плоды растении начинают созревать не ранее конца июля. Поэтому специалисты советуют не употреблять арбузы, дыни, фрукты и овощи раньше этого срока.