Какие культурные объекты отремонтируют в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области более 500 государственных объектов культуры, которые находятся в удовлетворительном и хорошем состоянии. О том, какие объекты отремонтируют в этом году рассказали в управлении культуры акимата Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на расширенном заседании акимата области руководитель областного управления культуры Ерлан Калмаков, в регионе насчитывается 573 государственных объектов, в том числе культурно-досуговых организаций – 216, библиотек – 342, музеев – 9, театра – 4, 1 филармония, 1 центр исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия. Все они - в удовлетворительном и хорошем состоянии. И что примечательно, действующих аварийных зданий нет.

«Вместе с тем, согласно системе региональных стандартов для населенных пунктов на сегодняшний день имеется потребность в строительстве 15 культурно-досуговых объектов в сельских населенных пунктах с населением более тысячи человек. Капитальному ремонту по регионам подлежат 11 объектов культуры на общую сумму 1,6 млрд. тенге. Также имеется потребность в проведении научно-реставрационных работ на здании областного историко-краеведческого музея на сумму 348,9 млн. тенге.

По 10 объектам культуры требуется текущий ремонт на общую сумму 373,9 млн. тенге», - сообщил Е. Калмаков.

Также запланирована реконструкция здания культурно-досугового центра «Арман» с пристройкой зрительного зала на 200 мест. Проектно-сметная документация разработана на сумму 466 млн. тенге, на сегодняшний день проходит государственную экспертизу.

«В текущем году выделены средства на текущий ремонт зданий областной библиотеки им. Л. Толстого, областной библиотеки № 2 в городе Аркалык, клуба в селе Колькамыс Джангельдинского района на общую сумму 190,1 млн. тенге, фотопериодизма Е. Калмаков.

Также в рамках реализации программы «Ауыл - ел бесігі» вторым траншем в текущем году планируется выделение бюджетных средств для проведения капитального ремонта «Октябрьской зональной сельской библиотеки Карасуского района» 122,8 млн тенге и Научненского сельского Дома культуры Карабалыкского района» 140,6 млн. тенге».

Кроме того, для дальнейшей реализации в рамках указанной программы, в текущем году на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта объектов культуры выделено 25,6 млн. тенге, в частности для сельских клубов в ряде районов.

«В 2022 году запланировано строительство дома культуры в села Ершовка Узункольского района на сумму 180,7 млн. тенге. Хотелось бы отметить, что ПСД на строительство по данному объекту разработана за счет привлеченных средств. Данные села являются спутниковыми сельскими населенными пунктами со средним потенциалом развития»,- заключил Е. Калмаков.