Какие культурно-развлекательные мероприятия могут посещать бесплатно казахстанцы с особыми потребностями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие культурно-развлекательные мероприятия могут бесплатно посещать граждане с особыми потребностями, рассказали в Минкультуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ».

Мероприятия, проводимые государственными концертными учреждениями, могут посещать:

- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно

- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно

- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %

Спектакли государственных театров могут посещать:

- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно

- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно

- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %

Мероприятия государственных культурно-развлекательных учреждений могут посещать:

- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно

- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно

- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %

Услугами, предоставляемыми государственными библиотеками, могут пользоваться:

- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно

- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно

- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %

Услугами, предоставляемыми государственными музеями и музеями-заповедниками, могут пользоваться:

- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно

- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно

- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %

Мероприятия, проводимые государственными цирками, могут посещать:

- Лица с особыми потребностями I и II группы — бесплатно

- Дети и подростки с особыми потребностями в возрасте до 18 лет — бесплатно

- Лица с особыми потребностями III группы — со скидкой 50 %