Какие кружки наиболее популярны среди детей в Казахстане
Сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказали, какие направления чаще всего выбирают дети, посещающие кружки бесплатно, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Если говорить о спортивных кружках, то на первом месте, конечно, футбол. Понятно, что все мальчики им интересуются. На втором месте — восточные единоборства. Если разделить по полу, то среди девочек больше всего занимаются художественной гимнастикой. Также стоит отметить, что государственный спортивный заказ вызвал большой интерес среди шахматистов. Сейчас мы наблюдаем волну увлечения шахматами. Это, в первую очередь, результат работы соответствующей федерации. В то же время включение шахматных кружков в пилотный проект увеличило число заинтересованных. Количество детей, занимающихся шахматами, растет по всей стране, — ответил заместитель министра туризма и спорта РК Серик Жарасбаев на вопрос журналиста.
А вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков отметил, что среди творческих кружков популярны занятия на национальных инструментах.
— Сейчас по творческому заказу кружки посещают около 270 тысяч детей. Анализ показал, что наибольшим спросом пользуются национальные музыкальные инструменты. На втором месте — изобразительное искусство. На третьем — танцы, — сообщил вице-министр.
Ранее мы писали, что что в ряде регионов Казахстана стартовал пилотный проект по допобразованию.