Какие кружки наиболее популярны среди детей в Казахстане

— Если говорить о спортивных кружках, то на первом месте, конечно, футбол. Понятно, что все мальчики им интересуются. На втором месте — восточные единоборства. Если разделить по полу, то среди девочек больше всего занимаются художественной гимнастикой. Также стоит отметить, что государственный спортивный заказ вызвал большой интерес среди шахматистов. Сейчас мы наблюдаем волну увлечения шахматами. Это, в первую очередь, результат работы соответствующей федерации. В то же время включение шахматных кружков в пилотный проект увеличило число заинтересованных. Количество детей, занимающихся шахматами, растет по всей стране, — ответил заместитель министра туризма и спорта РК Серик Жарасбаев на вопрос журналиста.