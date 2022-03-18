Какие крупные проекты по газификации будут реализованы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько граждан обеспечено газоснабжением в Казахстане, сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 января 2022 года газификация страны составила 57,7%, или 11 млн граждан имеют доступ к газу», - сказал Болат Акчулаков.

Было отмечено, что в рамках трансфертов на развитие регионов в текущем году планируется реализация 96 проектов строительства газовой инфраструктуры на сумму 45,8 млрд тенге, в том числе в текущем году планируется завершить 38 объектов для обеспечения газом 59 населенных пунктов или 79 тыс. человек.

По данным ведомства, запланирован ряд важных проектов по газификации: в текущем году планируется начать капитальный ремонт действующего газопровода «Бейнеу-Жанаозен» (27,4 млрд тенге), а также планируется строительство параллельных ниток газопроводов «Макат – Северный Кавказ» (99,8 млрд тенге) и «Бейнеу-Жанаозен» (180,1 млрд тенге).

«Хотелось бы отметить, что данные магистральные газопроводы построены в однониточном исполнении и работают на пределе технической возможности и нормативного срока эксплуатации. Реализация данных проектов обеспечит энергетическую безопасность и транспортировку дополнительных объемов газа для развития западных регионов страны», - пояснил Болат Акчулаков.

Он также сообщил, что в Мангистауской области для развития туристического кластера в текущем году планируется завершить газификацию местности «Сарша» и курортной зоны «Теплый пляж» (8,3 млрд тенге). Это позволит обеспечить газом более 10 объектов туристического кластера побережья Каспийского моря.



