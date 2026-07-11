Какие крупные инвестпроекты реализуют в Жамбылской области

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область ознакомился с ходом реализации крупных инвестиционных проектов в химической промышленности, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов в Жамбылской области

Совместно с главой региона Ерболом Карашукеевым он посетил действующие предприятия и строящиеся производственные площадки.

Для реализации задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, по переходу к новой экономической модели особое внимание уделяется комплексному развитию энергетической, инженерной и транспортно-логистической инфраструктуры. Данное направление является одним из ключевых в работе Правительства.

Фото: Правительство РК

Рабочая поездка началась с посещения ТОО «Казфосфат». За январь–апрель 2026 года предприятие произвело 246,1 тыс. тонн продукции на сумму 64,2 млрд теңге. По словам председателя совета директоров ТОО «Казахмыс Холдинг» Эдуарда Огая, предприятие не только обеспечивает отечественный агропромышленный комплекс минеральными удобрениями, но и экспортирует продукцию на рынки России, Беларуси, Туркменистана, Литвы, Латвии, Польши и других стран.

С новыми направлениями инвестиционного сотрудничества в промышленной сфере первый заместитель Премьер-министра ознакомился на примере строительства завода по производству кальцинированной соды Qazaq Soda в Сарысуском районе. На первом этапе производственная мощность завода составит 500 тыс. тонн в год с последующим увеличением до 1 млн тонн. На период строительства создается 1,5 тыс. временных рабочих мест, а после запуска 375 человек будут обеспечены постоянной занятостью. Завод полностью покроет внутреннюю потребность Казахстана в кальцинированной соде. Завершение первого этапа запланировано на четвертый квартал 2026 года. Исполнительный директор YILDIRIM Holding Исмаил Джейлан сообщил, что в рамках государственной поддержки к производственной площадке подводятся сети газо- и электроснабжения, железнодорожная ветка и водопроводная система.

Фото: Правительство РК

Также на предприятии ТОО «ЕвроХим-Каратау» реализуется один из крупнейших инвестиционных проектов химической отрасли страны общей стоимостью 500 млрд тенге. Здесь на первом этапе налажено производство 800 тыс. тонн серной кислоты в год. На втором этапе предусмотрен запуск производства минеральных удобрений мощностью до 1 млн тонн в год, завершение которого запланировано на первый квартал 2027 года. При выходе предприятия на полную мощность будет создано 1,2 тыс. постоянных рабочих мест. В период строительства здесь задействовано до 2 тыс. человек.

По итогам осмотра объектов было отмечено, что государственная поддержка и привлечение инвестиций должны приносить экономические результаты: запуск новых производств, создание постоянных рабочих мест, расширение экспортного потенциала и укрепление промышленного каркаса страны. В этой связи государственным органам и акимату Жамбылской области поручено обеспечить постоянное сопровождение инвестиционных проектов и оперативное решение возникающих вопросов.

Кроме того, вице-премьер проверил ход реализации проектов в сферах жилищного строительства, энергетики и транспортной инфраструктуры. В новом микрорайоне «Балауса» в городе Тараз предусмотрено строительство 145 жилых домов, двух школ, трех детских садов, онкологического диспансера, многопрофильной больницы, лицея-интерната, дворца бракосочетания, инновационного центра творчества и физкультурно-оздоровительного комплекса. Микрорайон возводится на основе единой архитектурной концепции и наряду с современным жильем будет полностью обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой.

Фото: Правительство РК

— Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему отопительному сезону. На ТЭЦ-4 АО «ТаразЭнергоЦентр» проинспектирован ход ремонтных работ, модернизации оборудования и реконструкции магистральной теплосети М-3 протяженностью 1,4 км, — сообщили в Правительстве РК.

Также состоялось ознакомление со строительством нового участка проспекта Абая с путепроводом через железную дорогу и пешеходным переходом, а также с ходом реконструкции железнодорожного вокзала Тараза. Подчеркнуто, что все проекты должны быть завершены в установленные сроки и в строгом соответствии с требованиями качества. Ответственным государственным и местным исполнительным органам поручено обратить особое внимание на качественную подготовку энергообъектов к отопительному сезону, обеспечение надежности системы теплоснабжения и своевременное завершение строительства социально значимых инфраструктурных проектов.

Напомним, Бектенов проверил готовность объектов к «Играм будущего-2026».