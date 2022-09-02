Какие компетенции омбудсмену даст Конституционный суд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции РК Алма Муканова презентовала проект Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целью законопроекта является реализация внесенных изменений в Конституцию РК в части закрепления конституционного статуса Уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина. Нормами новой статьи 83-1 Конституции закреплены задачи его деятельности, гарантии независимости и неподотчетности при осуществлении полномочий каким-либо иным государственным органам и должностным лицам», - сказала Алма Муканова во время презентации законопроекта в Мажилисе.

По ее словам, правовое положение и организация деятельности Уполномоченного определяются конституционным законом.

«Действующий закон об Уполномоченном по правам человека принят относительно недавно, 29 декабря прошлого года. В нем уже заложены основные положения о деятельности Уполномоченного. Внесенный в Мажилис Парламента проект Конституционного закона об Уполномоченном разработан на базе действующих положений с точечными дополнениями и пересмотром структуры закона», - пояснила она.

Проект Конституционного закона состоит из 6 глав и 23 статей. Новые положения можно разделить на две группы, первое – усиление компетенции Уполномоченного, второе – повышение эффективности организации его деятельности.

«Во-первых, предлагается Уполномоченному предоставить право присутствовать на любых, как открытых, так и закрытых совместных и раздельных заседаниях палат Парламента Республики Казахстан и быть выслушанным. Во-вторых, в реализацию норм Конституции законопроектом предусмотрено право Уполномоченного обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина», - перечислила спикер.

В-третьих, предлагается Уполномоченному предоставить право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению.

В-четвертых, в целях усиления компетенции Уполномоченного закрепляются его права по беспрепятственному посещению организаций, оказывающих специальные социальные услуги и учреждений уголовно-исполнительной системы.

«В части повышения эффективности организации деятельности Уполномоченного законопроектом предлагается ввести должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также уточнить, что Национальный центр не только осуществляет информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности Уполномоченного, но и оказывает содействие в реализации Уполномоченным своих полномочий», - добавила Алма Муканова.

Ранее вице-министр юстиции РК Алма Муканова озвучила основные аспекты второго раздела законопроекта «О Конституционном Суде Республики Казахстан». По ее словам, в статье 46 проекта Конституционного закона предлагается установить критерии допустимости обращений граждан.