Какие компании-релоканты работают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открыли производство несколько российских компаний. О релокантах и инвестициях проинформировал на брифинге аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы региона, первой компанией, которая перенесла производство в регион, стал завод по производству мотоциклов «Урал». В прошлом году на предприятии собрали 600 единиц техники. План на этот – 1 000 мотоциклов. Все уходят на экспорт.

«Пришел «Завод ЛСТК». Это производство лёгких стальных тонкостенных конструкций. Их применяют при строительстве каркасных быстровозводимых зданий. Планирует работать в регионе челябинская компания «УралКран». Их проект - производство подъемно-транспортного оборудования. Сумма инвестиций - два млрд тенге с созданием 150 новых рабочих мест», - сказал А.Сапаров.

Компания «Хлебпром» готовит пакет документов для вступления в качестве участника специальной экономической зоны. Сумма инвестиции - около 34 млрд тенге.

Наладить производство в регионе намерена и омская кампания по производству котлов.

В 2019-м году в области начала действовать специальная экономическая зона «Qyzyljar», где создали выгодные условия для работы инвесторов. За это время зарегистрировали 11 участников. Из них 4 начали реализацию своих проектов. Еще пять приступят до конца года.

Область рассчитывает в этом году привлечь 496,5 млрд тенге инвестиций.