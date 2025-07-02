Какие компании попадают в списки должников – ответ КГД

По его словам, на официальном сайте КГД публикуются те плательщики, юридические лица, у которых задолженность свыше 150 МРП. Речь идет о компаниях, которые не погашают долг более четырех месяцев.

Индивидуальные предприниматели с долгом свыше 10 МРП также попадают в этот список.

Как отметил спикер, информацию о реализуемом имуществе публикуют в момент проведения открытого аукциона.

Ранее стало известно, что в бюджет направили 1,5 млрд тенге от реализации имущества должников в 2024 году, еще около 700 млн поступило по состоянию на 1 июля 2025 года.