Какие компании попадают в списки должников – ответ КГД
Списки налогоплательщиков с крупной задолженностью размещаются на официальном сайте Комитета государственных доходов, сообщил руководитель управления по работе с задолженностью департамента аудита КГД Кайсар Арын в ходе прямого эфира в Instagram. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, на официальном сайте КГД публикуются те плательщики, юридические лица, у которых задолженность свыше 150 МРП. Речь идет о компаниях, которые не погашают долг более четырех месяцев.
Индивидуальные предприниматели с долгом свыше 10 МРП также попадают в этот список.
Как отметил спикер, информацию о реализуемом имуществе публикуют в момент проведения открытого аукциона.
Ранее стало известно, что в бюджет направили 1,5 млрд тенге от реализации имущества должников в 2024 году, еще около 700 млн поступило по состоянию на 1 июля 2025 года.