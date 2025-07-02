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    16:04, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Какие компании попадают в списки должников – ответ КГД

    Списки налогоплательщиков с крупной задолженностью размещаются на официальном сайте Комитета государственных доходов, сообщил руководитель управления по работе с задолженностью департамента аудита КГД Кайсар Арын в ходе прямого эфира в Instagram. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    налоги бизнес
    Фото: pixabay

    По его словам, на официальном сайте КГД публикуются те плательщики, юридические лица, у которых задолженность свыше 150 МРП. Речь идет о компаниях, которые не погашают долг более четырех месяцев.

    Индивидуальные предприниматели с долгом свыше 10 МРП также попадают в этот список.

    Как отметил спикер, информацию о реализуемом имуществе публикуют в момент проведения открытого аукциона.

    Ранее стало известно, что в бюджет направили 1,5 млрд тенге от реализации имущества должников в 2024 году, еще около 700 млн поступило по состоянию на 1 июля 2025 года.

    Теги:
    КГД Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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