Какие книги чаще всего читают в Павлодарской области

В Павлодарской области по всем библиотекам книжный фонд превышает 2 миллиона 700 тысяч экземпляров. При этом, интерес к чтению возрастает чаще в период сессий студентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По официальным данным в Павлодарской области ежегодно библиотеки посещает порядка 220 тысяч человек. Это те, кто именно приходит физически. Есть также электронная база изданий, и по заверению библиотекарей, она также пользуется спросом.

К примеру, самой популярной библиотекой считается павлодарская универсальная научная имени С. Торайгырова. Сотрудники отмечают, что за последние 5 лет количество посетителей даже прибавилось на 1000 человек.

Школьница Айша Сагат приходит в библиотеки часто. У нее за плечами уже много прочитанных книг и каждый раз она стремится познавать новых авторов.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

— Я чаще посещаю библиотеку возле дома и беру оттуда книги, чтобы, допустим, изучать языки. Ну и также я просто люблю читать детективы и классику наших казахских, русских писателей. Это мне помогает впоследствии лучше излагать свою мысль, более четче и грамотней формулировать разные предложения, и также писать эссе, — рассказал 15-летняя Айша Сагат.

Меж тем, интерес к библиотекам растет обычно в период студенческих сессий. Это отмечают сами работники учреждений. Сейчас в читальном зале можно встретить молодежь, но даже они готовятся либо к поступлению в университеты, либо к ЕНТ. Неизменно приходят люди в возрасте от 50 до 60 лет и пенсионеры.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

Павлодарец Серик Мырзабаев честно признается, что предпочитает больше смартфон, нежели книгу. Сейчас ему 21 год, и свободное время обычно занимают соцсети. Впрочем, как и всех кого он знает. Парень считает, что гордиться тут, конечно, нечем, но таково веяние времени.

— Последний раз я книгу читал в армии, «Ящик Скиннера» Лей Ми. Была интересная книга, а дальше у меня просто времени не было читать. Если не брать во внимание книги по школе, которые задавали, или по университету, то для себя, если так посмотреть, то я очень мало прочитал книг. Где-то книг 20 прочитал за всю жизнь, — поделился Серик Мырзабаев.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

В библиотеках, тем временем, настаивают, что молодежи все же стало больше в их залах. Хоть и сезонно. Сейчас в летний период действительно людей мало, в областной библиотеке пришлось даже по воскресеньям сделать выходной, чтобы зря не тратить электроэнергию. Читают при этом разное: казахскую, русскую и зарубежную классику. Каждый месяц составляют ТОП самый читаемых книг и в последнее время лидер «Тернистый путь» Сакена Сейфуллина.

Меж тем, всего в библиотеках Павлодарской области боле 2 миллионов 700 тысяч книг. Пополняют фонды разными способами. Закупают за счет бюджета, дарят и меценаты.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

— По художественному признаку книг хватает. Не хватает какой-то деловой и литературы для саморазвития. Хотя мы стараемся закупать. Мы смотрим в интернете, мы смотрим запросы. Читатели, конечно же, молодые, сейчас увлекаются такими книгами, как вырасти, как дойти до какого-то уровня. Вот такие книги, конечно, котируются, их очень маловато, — отметила директор павлодарской областной универсальной научной библиотеки им. С. Торайгырова Шолпан Шахметова.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

Кстати, в библиотеках региона книги не только на казахском, русском и английском языках. Издания представлены на 50 языках мира, в числе которых узбекский, испанский, итальянский, корейский, французский, японский. Самый редкий эстонский.

Напомним, ранее стало известно, что новый закон поможет объединить библиотечную систему Казахстана.

Фото: Артем Викторов /Kazinform