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    Конституция

    Какие классы могут освободить от СОР и СОЧ в Казахстане

    Министерство просвещения Казахстана может решить отменить СОР и СОЧ в начальной школе после изучения результатов исследования. Решение могут принять перед началом нового учебного года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    школа
    Фото: акимат Жамбылской области

    Как отметила глава ведомства Жулдыз Сулейменова, многие родители обращались с просьбой отменить СОР (суммативное оценивание за раздел) и СОЧ (суммативное оценивание за четверть).

    Также министерство выявляло случаи продажи материалов тестирований.

    — Когда ребенок пишет СОР или СОЧ, каждый родитель вовлечен в процесс, хотя это процесс контроля образования наших детей, контроль качества образования. Сейчас выявляются факты, где СОР и СОЧ продаются. Мне кажется, что данным фактам нужно дать правовую оценку, — сообщила Сулейменова в кулуарах совместного заседания палат Парламента. 

    По ее словам, согласно практике развитых стран, где в школах применяют критериальное оценивание, аналогичные тесты среди учеников младших классов не проводят.

    — Поэтому на данном этапе Минпросвещения обсуждает вопрос отменить СОР и СОЧ критериальное оценивание в начальных классах. Но данный вопрос сейчас обсуждается, анализируется, полноценный ответ дадим на августовской конференции, -  сказала министр.

    Также ведомство отмечает недовольства со стороны родителей и учителей касательно оценивания знаний учеников на основе критериев.

    — Мы видим, что критериальное оценивание свою цель иногда не исполняет. Видим со стороны родительского сообщества и учителей негативные реакции по организации, по реализации критериального оценивания, — отметила министр.

    В дальнейшем министерство может рассмотреть альтернативу действующей системе оценок. Однако упраздненную пятибальную систему ведомство считает устаревшей.

    Ранее сообщалось, что в министерстве уже проводят масштабный анализ системы критериального оценивания.

    Жулдыз Сулейменова Минпросвещения РК Образование школа
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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