Какие классы могут освободить от СОР и СОЧ в Казахстане
Министерство просвещения Казахстана может решить отменить СОР и СОЧ в начальной школе после изучения результатов исследования. Решение могут принять перед началом нового учебного года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметила глава ведомства Жулдыз Сулейменова, многие родители обращались с просьбой отменить СОР (суммативное оценивание за раздел) и СОЧ (суммативное оценивание за четверть).
Также министерство выявляло случаи продажи материалов тестирований.
— Когда ребенок пишет СОР или СОЧ, каждый родитель вовлечен в процесс, хотя это процесс контроля образования наших детей, контроль качества образования. Сейчас выявляются факты, где СОР и СОЧ продаются. Мне кажется, что данным фактам нужно дать правовую оценку, — сообщила Сулейменова в кулуарах совместного заседания палат Парламента.
По ее словам, согласно практике развитых стран, где в школах применяют критериальное оценивание, аналогичные тесты среди учеников младших классов не проводят.
— Поэтому на данном этапе Минпросвещения обсуждает вопрос отменить СОР и СОЧ критериальное оценивание в начальных классах. Но данный вопрос сейчас обсуждается, анализируется, полноценный ответ дадим на августовской конференции, - сказала министр.
Также ведомство отмечает недовольства со стороны родителей и учителей касательно оценивания знаний учеников на основе критериев.
— Мы видим, что критериальное оценивание свою цель иногда не исполняет. Видим со стороны родительского сообщества и учителей негативные реакции по организации, по реализации критериального оценивания, — отметила министр.
В дальнейшем министерство может рассмотреть альтернативу действующей системе оценок. Однако упраздненную пятибальную систему ведомство считает устаревшей.
Ранее сообщалось, что в министерстве уже проводят масштабный анализ системы критериального оценивания.