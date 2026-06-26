Какие классы могут освободить от СОР и СОЧ в Казахстане

Министерство просвещения Казахстана может решить отменить СОР и СОЧ в начальной школе после изучения результатов исследования. Решение могут принять перед началом нового учебного года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметила глава ведомства Жулдыз Сулейменова, многие родители обращались с просьбой отменить СОР (суммативное оценивание за раздел) и СОЧ (суммативное оценивание за четверть).

Также министерство выявляло случаи продажи материалов тестирований.

— Когда ребенок пишет СОР или СОЧ, каждый родитель вовлечен в процесс, хотя это процесс контроля образования наших детей, контроль качества образования. Сейчас выявляются факты, где СОР и СОЧ продаются. Мне кажется, что данным фактам нужно дать правовую оценку, — сообщила Сулейменова в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

По ее словам, согласно практике развитых стран, где в школах применяют критериальное оценивание, аналогичные тесты среди учеников младших классов не проводят.

— Поэтому на данном этапе Минпросвещения обсуждает вопрос отменить СОР и СОЧ критериальное оценивание в начальных классах. Но данный вопрос сейчас обсуждается, анализируется, полноценный ответ дадим на августовской конференции, - сказала министр.

Также ведомство отмечает недовольства со стороны родителей и учителей касательно оценивания знаний учеников на основе критериев.

— Мы видим, что критериальное оценивание свою цель иногда не исполняет. Видим со стороны родительского сообщества и учителей негативные реакции по организации, по реализации критериального оценивания, — отметила министр.

В дальнейшем министерство может рассмотреть альтернативу действующей системе оценок. Однако упраздненную пятибальную систему ведомство считает устаревшей.

Ранее сообщалось, что в министерстве уже проводят масштабный анализ системы критериального оценивания.