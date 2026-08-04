Какие казахстанские товары дешевле зарубежных аналогов

В Министерстве торговли и интеграции рассказали, за счет чего казахстанские товары конкурируют с импортными, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра Армана Шаккалиева, по ряду товарных позиций казахстанская продукция остается конкурентоспособной по цене, в том числе в сравнении с товарами из других стран ЕАЭС.

— Что касается сопоставления по ценам — то мы всегда отмечаем, что на ряд позиций у нас цена достаточно конкурентная, даже по сравнению с нашими партнерами по ЕАЭС. По ряду позиций, действительно, у нас цена отличается — где-то выше. Например, по бумажной и мыловаренной продукции — если сравнивать с другими производителями, то она сопоставимая, — отметил Шаккалие на брифинге в Правительстве.

Одной из причин разницы в стоимости он назвал масштаб производства.

— Конкурировать с гигантами любому производителю сложно. Поэтому всегда ставка делается на уникальность, качество. Я еще раз подчеркиваю, что зачастую Made in Kazakhstan, особенно в продуктах питания, означает натуральную продукцию, так называемую органическую продукцию без использования заменителей жира, рапсовых масел. Поэтому мы с вами вместе как потребители должны наш экономический патриотизм показывать и приобретать отечественные товары, — сказал министр.

Шаккалиев также указал, что есть отечественные бренды одежды, которые обходятся дешевле зарубежных.

В качестве примера он привел продукцию местных брендов мужской и детской одежды, которые сопоставимы по стоимости с турецкими аналогами.

— Та же школьная одежда — понятно, что есть китайские аналоги. Но это например полиэстерол — использование искусственных волокон — или это натуральный хлопок. Это очень важный момент, — пояснил министр.

Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что на продвижение национального бренда Made in Kazakhstan деньги из бюджета не выделяются.