Бренд Made in Kazakhstan продвигают без бюджетных денег — Арман Шаккалиев

На продвижение национального бренда Made in Kazakhstan из бюджета не было выделено ни копейки. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Вот я вам скажу, ни копейки не выделили. И мы здесь, как сказал Глава государства, проявляем мастерство свое. На продвижение нашему министерству ни копейки не выделили. Более того, мы всю экосистему сделали собственноручно в рамках наших текущих обязанностей, — сказал Шаккалиев.

При этом он заявил, что на информационное сопровождение бренда предусмотрены определенные средства.

Министр также рассказал, что при разработке бренда были попытки сделать знак Made in Kazakhstan платным.

— Что касается требований, создания экосистемы, стандартов, более того, даже по самому знаку Made in Kazakhstan были желающие его приватизировать: мы его разработали, значит, за его использование нужно платить. Но мы пресекли это, — заявил он.

По словам Шаккалиева, задача государства — сделать так, чтобы знак Made in Kazakhstan воспринимался не как повод для получения льгот или субсидий, а как символ качества.

— Made in Kazakhstan должен восприниматься так же, как Swiss Made, Made in Germany или Made in China. Мы к этому идем. Возможно, это получится не сразу, но мы четко понимаем поставленные задачи, — сказал министр.

Ранее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил о намеренных информационных атаках на казахстанские товары.