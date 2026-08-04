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    Бренд Made in Kazakhstan продвигают без бюджетных денег — Арман Шаккалиев

    На продвижение национального бренда Made in Kazakhstan из бюджета не было выделено ни копейки. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Вот я вам скажу, ни копейки не выделили. И мы здесь, как сказал Глава государства, проявляем мастерство свое. На продвижение нашему министерству ни копейки не выделили. Более того, мы всю экосистему сделали собственноручно в рамках наших текущих обязанностей, — сказал Шаккалиев.

    При этом он заявил, что на информационное сопровождение бренда предусмотрены определенные средства.

    Министр также рассказал, что при разработке бренда были попытки сделать знак Made in Kazakhstan платным.

    — Что касается требований, создания экосистемы, стандартов, более того, даже по самому знаку Made in Kazakhstan были желающие его приватизировать: мы его разработали, значит, за его использование нужно платить. Но мы пресекли это, — заявил он.

    По словам Шаккалиева, задача государства — сделать так, чтобы знак Made in Kazakhstan воспринимался не как повод для получения льгот или субсидий, а как символ качества.

    — Made in Kazakhstan должен восприниматься так же, как Swiss Made, Made in Germany или Made in China. Мы к этому идем. Возможно, это получится не сразу, но мы четко понимаем поставленные задачи, — сказал министр.

    Ранее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил о намеренных информационных атаках на казахстанские товары.

    Сделано в Казахстане Правительство РК Арман Шаккалиев Минторговли и интеграции
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор