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    Бектенов заявил о намеренных информационных атаках на казахстанские товары

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил защитить отечественную продукцию от необоснованных информационных атак, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Заседание Правительства РК
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По его словам, в отношении популярных казахстанских товаров, в частности продуктов питания и кондитерских изделий, нередко ведутся целенаправленные кампании по дискредитации.

    — Делается это с одной целью — вытеснить конкурента, занять рынок, — заявил Бектенов на заседании Правительства.

    Премьер-министр поручил Министерству культуры и информации совместно с госорганами обеспечить проведение единой информационной кампании по продвижению национального бренда «Қазақстанда жасалған» («Сделано в Казахстане»), популяризации отечественных товаров и их защите от необоснованных информационных атак.

    Кроме того, Министерству торговли и интеграции, НПП «Атамекен» поручено в месячный срок разработать комплексную программу поддержки и продвижения товаров под брендом «Қазақстанда жасалған» («Сделано в Казахстане»).

    Ранее сообщалось, что маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане».

    Сделано в Казахстане Правительство РК Минторговли и интеграции Продукты Олжас Бектенов
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор