Бектенов заявил о намеренных информационных атаках на казахстанские товары

По его словам, в отношении популярных казахстанских товаров, в частности продуктов питания и кондитерских изделий, нередко ведутся целенаправленные кампании по дискредитации.

— Делается это с одной целью — вытеснить конкурента, занять рынок, — заявил Бектенов на заседании Правительства.

Премьер-министр поручил Министерству культуры и информации совместно с госорганами обеспечить проведение единой информационной кампании по продвижению национального бренда «Қазақстанда жасалған» («Сделано в Казахстане»), популяризации отечественных товаров и их защите от необоснованных информационных атак.

Кроме того, Министерству торговли и интеграции, НПП «Атамекен» поручено в месячный срок разработать комплексную программу поддержки и продвижения товаров под брендом «Қазақстанда жасалған» («Сделано в Казахстане»).

Ранее сообщалось, что маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане».