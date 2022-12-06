НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Какие казахстанские фильмы увидят зрители Баку

6 Декабря 2022, 21:02
Какие казахстанские фильмы увидят зрители Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - 10-11 декабря в бакинском кинотеатре «Низами» пройдут Дни казахстанского кино в Азербайджане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В первый день в 14:00 состоится показ анимационного фильма «Кенже гыз», режиссером которого является И. Ардашов. Фильм о маленькой девочке, которая, пытаясь впечатлить игнорирующих ее старших братьев, по ошибке выпускает древнего демона. Теперь только она может остановить его, пока тот не обрел полную силу и не пробудил несокрушимую армию.

12 декабря в 14:00 зрители смогут посмотреть художественный фильм «Alğa» режиссера Р. Нургалиева. Этот фильм про историю двух братьев, которые после смерти отца начинают промышлять ограблениями. Их замечает тренер по легкой атлетике, приехавший из города в аул для отбора талантливой молодежи. Непростые испытания выпадают братьям. Трагический случай меняет их жизнь. Одному из братьев теперь предстоит победить чемпиона мира в марафонском беге.

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Казахстана, Государственный центр поддержки казахского кино «Kazakhcinema» при поддержке посольства Казахстана в Азербайджане.


Теги:
Новости по теме
Мировая  премьера сиквела «Аватара» состоялась в Лондоне
Национальные орнаменты Азербайджана и Казахстана стали главными темами Azerbaijan Fashion Week
Фильм Адильхана Ержанова «Голиаф» попал лонг-лист «Золотого глобуса»
Читайте также
Junior Eurovision-2022: как проголосовать за Казахстан?
Новая программа с Бейбитом Алибековым стартовала на телеканале Jibek Joly
Борьба с бытовым насилием: столичная полиция намерена проводить работу с агрессорами в спортзалах
Почти 4 тысячи семейных дебоширов привлекли к ответственности  в Астане
Срок выплаты пособия по уходу за ребенком продлят в Казахстане
Эпический балет «Спартак» вернется в репертуар театра «Астана Опера»
Димаш Кудайберген и другие звезды выступят на фестивале в Астане
Предприниматели оказывают помощь оставшимся без тепла и продуктов экибастузцам
Новости партнеров
Популярное
1 Избран новый председатель Верховного суда РК
2 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК пройдет 12 декабря
5 Отмену рейсов поезда «Тальго» прокомментировали в Мининдустрии

Лента новостей