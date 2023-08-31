Какие качества нужны кандидатам в Президентский молодежный кадровый резерв

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Ерлан Галиев поделился мнением по поводу того, какие качества необходимы для успешного зачисления в Президентский молодежный кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Желательно, чтобы человек, который идет в Президентский молодежный кадровый резерв, понимал, зачем он это делает. Если человек просто хочет попробовать свои силы – это не совсем правильный подход. Человек должен знать конкретные госсекторы, которые ему интересны, а также четко видеть улучшения, которые он хочет сделать в этом секторе. Это очень поможет вам мотивационно, потому что во время отбора бывают стрессовые моменты», - сказал Ерлан Галиев в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Он привел пример.

«Есть этап, когда с кандидатом беседуют вице-министры, руководители агентств, служб. Они проводят интервью с кандидатом, задавая ему точечные вопросы. В этот момент очень важно понимать, что именно ты хочешь, давать в этот момент какие-то предложения, озвучивать идеи. Это создает положительное впечатление о кандидате в глазах членов комиссии. Второе – это проактивность. Когда ты попадаешь в группы и начинаешь работать с прокторами, ты показываешь активность, что ты не просто сидишь здесь как жертва обстоятельств, а что-то активно делаешь, наперекор обстоятельствам. При этом, не нарушая дисциплину и распорядок. Это очень важно», - подчеркнул спикер.

Кроме того, по его словам, у кандидата должна быть стрессоустойчивость.

«Бывает, происходят какие-то неожиданные ситуации, которые могут выбить человека из равновесия. Нужно быть морально готовым к этому и действовать соразмерно обстоятельствам. К примеру, бывало так: проктор говорит, кандидат отвлекается от экрана монитора, кандидат начинает волноваться, и ответы у них идут гораздо хуже, чем могли бы быть, учитывая их реальные способности. Потом они жаловались, что их постоянно отвлекали, говорили под руку. Но в этом вся фишка – нужно быть стрессоустойчивым, не отвлекаться на это», - добавил Е. Галиев.

Как сообщалось, 1 сентября в Казахстане стартует очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв.

Участие в отборе могут принять граждане Казахстана не старше 35 лет, владеющие государственным языком не ниже уровня B1, с высшим образованием и стажем работы не менее 5 лет.

Отбор состоит из нескольких этапов и продлится с 1 сентября по 25 декабря 2023 года. По его итогам в резерв будут отобраны 50 лучших кандидатов. Срок нахождения в резерве – 3 года. В этот период резервисты могут быть назначены на различные государственные должности без прохождения конкурсного отбора.