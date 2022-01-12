Какие изменения ждут сферу АПК в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев поделился планами по реализации поручений Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства подготовлены предложения по корректировке системы государственной поддержки отрасли, которые будут направлены, прежде всего, на упрощение ее механизмов и оптимизацию направлений, обеспечение равной доступности для всех субъектов вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Также вводится норма, согласно которой, получатели субсидий в обязательном порядке примут встречные обязательства по достижению конкретных индикативных показателей», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По его словам, предложения в настоящее время рассматриваются созданной рабочей группой по повышению эффективности государственной поддержки АПК, куда вошли представители отраслевых ассоциаций и союзов, агробизнеса, науки, заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, а также депутаты Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан. В настоящее время состоялось три заседания рабочей группы.

«По итогам рабочих групп поступило большое количество предложений и замечаний к новой системе субсидирования АПК от регионов, отраслевых союзов и ассоциаций, членов рабочей группы, которые систематизируются и при их обоснованности будут учтены при доработке системы субсидирования. По итогам проведения рабочих групп в марте 2022 года окончательный пакет изменений по совершенствованию системы субсидирования планируется внести на рассмотрение в Правительство», - отметил министр.

«Кроме того, Министерством разработана единая интегрированная государственная информационная система субсидирования. Услуги информационной системы для получателей субсидий будут бесплатными. В настоящее время мы запускаем ее тестирование в пилотном режиме в Акмолинской области», - добавил он.