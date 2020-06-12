Какие изменения вносятся в Кодекс о здоровье народа, рассказали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева прокомментировала вносимые изменения в проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях исполнения поручения Главы государства, озвученного на заседании НСОД от 27 мая текущего года, были разработаны поправки, направленные на декриминализацию и пересмотр уголовного преследования за медицинские уголовные правонарушения. Стоит отметить, что в уголовном законодательстве сохранены статьи, где предусмотрена уголовная ответственность за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским и фармацевтическим работникам (статья 317 УК РК). Также сохранена статья 318 в части уголовной ответственности за нарушение порядка проведения клинических исследований и применения новых методов при нанесении тяжких последствий и при совершении их должностным лицом», - сказала Лязат Актаева во время онлайн-брифинга.

Вице-министр остановилась на основных изменениях.

«Статья 318 в части тяжелых последствий и совершения должностным сохраняется в Уголовном кодексе. Часть первую предлагается перенести в КоАП. То есть, статья «Нарушение порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации», если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния. При этом, предлагается, что дело об административном правонарушении будет рассматриваться специализированными, районными и приравненными к ним административными судами», - отметила Лязат Актаева.

«Вместе с тем, протоколы об административном правонарушении в части нарушения порядка применения новых методов и средств профилактики диагностики, лечения, медицинской реабилитации будут составлять должностные лица госоргана в сфере оказания медицинских услуг. Это ведомство Министерства здравоохранения. А в части нарушения порядка клинических исследований должностные лица госорганов в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий», - добавила представитель Минздрава.

Наряду с этим, по ее словам, в целях исключения неясности и различного толкования предлагается внести изменения в статью 320 УК РК.

«Если ранее звучало «неоказание помощи», теперь предлагается конкретно «неоказание медицинской помощи». В действующей редакции указано, что неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать, в соответствии с Законом РК или по специальному правилу», - заключила Л. Актаева.