Какие изменения внесут в программу льготного автокредитования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в интервью в студии телеканала Jibek Joly подробно рассказал об изменениях, которые вносятся в программу автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изменения в упрощенном автокредите заключаются в четырех частях. Перед этим представители СМИ поинтересовались, почему не публикуются имена граждан, получивших автокредиты. В связи с этим первое изменение заключается в том, что на сайте теперь будут публиковаться имена граждан, получивших автокредиты. Разумеется, с разрешения клиента. Второе изменение касается заемщиков автокредитов, которые могут позволить себе покупку дорогого автомобиля. Например, дается кредит в 10 млн тенге, но клиент хочет купить автомобиль за 15 млн тенге, поэтому остальные 5 млн он платит из своего кармана. Мы хотим изменить это условие. Вместо дорогих автомобилей необходимо привлекать марки автомобилей, пользующиеся спросом и доступные для населения», - сказал Марат Карабаев.

По словам министра, следующее изменение касается заработной платы.

«Не выдавать автокредиты гражданам, зарабатывающим больше определенной суммы. Вместо этого мы считаем, что лучше давать упрощенный кредит клиентам, чья зарплата не превышает лимита. Эта мера принимается для того, чтобы сделать ее эффективной для людей. Что касается минималки, мы попросили оператора провести анализ. Какие автомобили чаще всего покупают казахстанцы? Каковы цены на эти автомобили и каковы зарплаты граждан, которые их купили? Анализ продолжается, поэтому отчет еще не готов, но результаты анализа будут объявлены к 15 мая», - говорит он.

Также глава ведомства сообщил, что на сегодня в фонде собрано 4 млрд тенге и программа автокредитования будет перезапущена, когда сумма достигнет 5 млрд тенге.

«Причина, по которой мы подали заявки на кредит онлайн, заключается в том, что люди ходили в банки второго уровня и стояли в очереди. После этого в народе возникло сомнение в справедливости очередности. Чтобы исключить сомнения, мы перевели его в онлайн-систему, где вообще отсутствует человеческий фактор», - добавил Марат Карабаев.

Министр также упомянул, что в будущем в программу автокредитования могут быть внесены дополнительные изменения.

Напомним, пилотная платформа для приема заявок по программе льготного автокредитования была запущена 6 февраля текущего года. Прием заявок осуществлялся на официальном сайте autonesie.kz. Первый запуск был рассчитан на прием заявок от 761 человека.