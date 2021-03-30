Какие изменения внесены в постановление главного санврача Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - И.о. главного санитарного врача Алматинской области Асхат Черапиев внес изменения и дополнения в постановление от 25 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе говорится, что количество случаев за последние семь дней на 100 тысяч населения Алматинской области составило - 35,1.

В частности, было поручено приостановить обучение в традиционном формате студентов организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, за исключением дистанционной формы обучения (онлайн).

Ранее в постановлении от 25 марта разрешалось обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы в дежурных классах с численностью детей не более 15 человек; комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном

Кроме того, руководителям хозяйствующих субъектов (объектов), всем физическим и юридическим лицам необходимо строго выполнять требования настоящего постановления, а также в воскресные дни проводить генеральную уборку и дезинфекцию помещений и прилегающей территории;

Также объектам в сфере обслуживания (салоны красоты, парикмахерские, косметологии, химчистки, прачечные, ремонт оргтехники и т.д.) и общественного питания в местах скопления посетителей рекомендуется установить приборы обеззараживания воздуха (экранированные бактерицидные облучатели, рециркуляторы).

Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Напомним в постановлении от 25 марта говорилось, что с 27 марта вводятся следующие ограничительные меры:

Приостанавливается деятельность: объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, донерные, бары), при заполняемости более 50%, в том числе более 30 посадочных мест в залах; дошкольных организаций всех форм собственности, за исключением дежурных групп не более 15 человек; детских развлекательных центров (игровых площадок), аттракционов, в том числе в помещении и на открытом воздухе (батутов, в парках и площадях аренду велосипедов и электросамокатов, катание на животных). Также было запрещено проведение совещаний (заседаний) в очном режиме.

Разрешалась деятельность объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) в помещении при заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест, с установлением графика работы в будние и субботние дни с 07:00 часов до 22:00 часов, в воскресные дни деятельность запрещается, за исключением работы на вынос и доставку без ограничений по времени.

продовольственных и непродовольственных рынков в воскресные дни деятельность запрещена;

торгово-развлекательных центров, торговых объектов при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.м на одного посетителя с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67, графиком работы в будние дни и субботу с 10:00 часов до 20:00 часов, в воскресные дни деятельность торговых объектов (кроме объектов по продаже строительных материалов, сельскохозяйственной техники и оборудования) свыше 500 квадратных метров запрещается, за исключением продовольственных отделов внутри торговых объектов. Работа на вынос и доставку разрешается без ограничений по времени. Работа игровых площадок запрещается;

театров, кинотеатров с заполняемостью не более 20%,. В воскресные дни деятельность запрещена;

не менее 70% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);