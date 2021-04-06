Какие изменения внесены в Кодекс РК об административных правонарушениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, какие новшества были внесены в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, а также в каких аспектах Антикоррупционная служба усилит свою работу, рассказал первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает МИА «Казинформ».

Одним из первых новшеств, введённых в Кодекс, стало то, что антикоррупционную службу наделили полномочиями по выявлению и пресечению административных правонарушений.

«Вчера введены в действие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, закрепляющие компетенцию антикоррупционной службы по выявлению и пресечению административных правонарушений», – сказал Олжас Бектенов.

Он отметил, что Антикоррупционная служба наделена правом составления протоколов об административных правонарушениях по 15 статьям. В их числе все 6 коррупционных статей Кодекса (ст.ст.676-681 КоАП), 2 состава в области предпринимательской деятельности (ст.ст. 154, 173 КоАП), 7 правонарушений, посягающих на институты государственной власти и связанных с нарушениями при административном либо уголовном производстве (ст.ст. 658-662, 665, 667 КоАП).

На сегодня Агентство имеет в своем распоряжении весь спектр необходимых антикоррупционных инструментов.

Подробно рассказывая о конкретных составах административных коррупционных правонарушений, Олжас Бектенов упомянул об ответственности лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, либо приравненных к нему лиц. В частности, за получение лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

«Наказание в данном случае для вышеуказанных должностных лиц грозит штрафом в размере 600 месячных расчетных показателей или порядка 1,8 млн тенге», – сказал О. Бектенов.

Поясняя, что означает отсутствие признаков уголовно-наказуемого деяния, он отметил, что если сумма полученного незаконного вознаграждения или подарка не превышает 2 месячных расчетных показателей, это на сегодня 5 834 тенге, отсутствовала предварительная договоренность либо вымогательство вознаграждения, то такое правонарушение не влечет уголовной ответственности и наказывается в административном порядке.

Также казахстанцы могут быть привлечены к административной ответственности за предоставление незаконного материального вознаграждения.

«За предоставление вознаграждений, подарков или льгот физические лица понесут наказание по ст. 676 КоАП в виде штрафа размером 200 МРП, это почти 600 тысяч тенге», – сказал спикер.

При этом если такое вознаграждение или подарок будет исходить со стороны юридического лица, то такое деяние будет квалифицироваться по ст.678 КоАП и здесь уже штраф возрастает до 700 МРП, это свыше 2 млн тенге.

При повторном совершении такого правонарушения в течение года юридическое лицо заплатит в два раза больше – 1500 МРП или 4,5 млн тенге.

«В контексте подарков еще раз хотелось бы напомнить, что в законодательстве сейчас введен полный запрет на их дарение и получение. Такая норма введена в действие в конце прошлого года», – напомнил Олжас Бектенов.

Обращаясь к дарителям подарков, он призвал отказаться от сложившейся привычки материально благодарить госслужащих и приравненных к ним лиц за оказываемые государственные и иные услуги, так как подобные действия могут повлечь негативные последствия, как для дарителей, так и для чиновников, которых они одаривают.

Также предусмотрена мера наказания для должностных лиц за непринятие мер пор противодействию коррупции.

«Важная в контексте превенции коррупции статья 680 Кодекса, предусматривающая ответственность руководителей госорганов и иных должностных лиц за непринятие мер по противодействию коррупции, влечет наложение штрафа на вышеуказанных должностных лиц в размере 100 МРП, а это порядка 300 тысяч тенге», – сказал Олжас Бектенов.

Под непринятием мер по противодействию коррупции понимается ряд требований, установленных Законом «О противодействии коррупции». Это и принятие антикоррупционных ограничений, и предотвращение конфликта интересов, и меры финансового контроля, и вопросы персональной ответственности руководителей за коррупцию непосредственных подчиненных, обязательность введения комплаенс-служб в квазигосударственном секторе.

«Соответственно, антикоррупционная служба уполномочена применять меры административного воздействия к руководителям и должностным лицам государственных органов, не принимающим должных мер по противодействию коррупции, предусмотренных действующим законодательством», – отметил он.

Помимо этого, для должностных лиц предусмотрен штраф за принятие на работу бывших коррупционеров.

Как сообщил Олжас Бектенов, за принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционные преступления, руководитель госоргана или нацкомпании из своего кармана заплатит штраф в сумме 100 МРП.

«Здесь подчеркну важный момент – требование о запрете на трудоустройство лиц, совершивших коррупционные преступления, ранее касалось только государственной службы и руководящих должностей квазигосударственного сектора. Теперь же, буквально с начала текущего года, вступившими в силу поправками в Трудовой кодекс введен полный запрет на прием осужденных за коррупцию лиц на любую должность квазигоссектора», – сказал первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции.

Спикер также пояснил, что штраф будет наложен на государственные органы за принятие материальных благ и преимуществ, помимо установленных источников финансирования.

«За такие неправомерные действия предусмотрено наложение штрафа на руководителей этих организаций в размере 600 месячных расчетных показателей или 1,8 млн тенге», – сказал он.

Также юридические лица могут быть наказаны по коррупции в рамках КоАП за незаконное предоставление материального вознаграждения должностным лицам. При этом суммы штрафа варьируются от 700 до 1500 МРП.

Он отметил, что ответственность юридических лиц за коррупцию является базовым международным стандартом. Поэтому результаты работы в этом направлении будут очень важны в рамках оценки Казахстана экспертами ОЭСР и ГРЕКО.

По его словам, осенью этого года запланирован первый визит в нашу страну экспертов Группы государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) для оценки казахстанской системы противодействия коррупции на предмет её соответствия высоким европейским стандартам.

В заключение своего выступления на брифинге Олжас Бектенов подчеркнул, что Антикоррупционная служба усилит защиту бизнеса.

В подведомственности Агентства по противодействию коррупции закреплены статьи КоАП в области предпринимательской деятельности, что только усиливает потенциал Антикора в плане защиты зарубежных и отечественных инвесторов в рамках антикоррупционного сопровождения.

«Новая компетенция в административном законодательстве, думаю, позволит повысить эффективность работы в данном приоритетном для Агентства направлении – защите предпринимательства от неправомерного вмешательства госорганов», - резюмировал О.Бектенов.