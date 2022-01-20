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Какие изменения в новом сезоне в ФК «Тараз»

20 Января 2022 09:22
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Какие изменения в новом сезоне в ФК «Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Начало 2022 года для ФК «Тараз» ознаменовалось приходом нового руководства клуба и тренерского штаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Начало 2022 года для ФК «Тараз» ознаменовалось приходом нового руководства клуба и тренерского штаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе футбольной команды «Тараз», тренерский штаб возглавил воспитанник местного футбола Нуркен Мазбаев.

«В 2018 году Нуркен Мазбаев уже работал спортивным директором и рулевым команды и вывел дружину в КПЛ из первой лиги. Его ассистентами стали местные воспитанники, в прошлом игроки команды Ерлан Елеусинов, Нурмат Мирзабаев, а спортивным директором клуба вновь назначен Азамат Ниязымбетов», - пояснили в пресс-службе клуба.

Таким образом, ФК «Тараз» в этом плане сделал ставку на игроков чемпионского состава «Тараза» 1996 года. Было время, когда «Тараз» признавался лучшей футбольной командой Казахстана.

Новым исполняющим обязанности руководителя клуба стал известный в прошлом казахстанский футболист Жандос Ахметов, являющийся уроженцем области. В свое время он защищал цвета «Тараза», имеет опыт работы в бизнес-среде, что должно положительно сказаться на новом поприще. Помогать ему будут заместители Каиржан Андакулов и Даулет Улымбеков.

Назначенный главным тренером команды «Тараз» Нуркен Мазбаев выразил надежду на плодотворное сотрудничество с футболистами в нынешнем сезоне.

«Я очень рад вернуться в команду, которая для меня является родной, - сказал он на представлении с футболистами. – Вы знаете, что сегодня в стране сложилась непростая политическая ситуация, но жизнь постепенно налаживается, и нужно думать о футболе. Надеюсь, мы с вами создадим команду единомышленников и сможем выполнять поставленные задачи. Я хотел бы, чтобы у нас было меньше разговоров не о футболе, тогда всем будет легче работать. В ближайшее время проведу индивидуальные беседы с игроками, чтобы услышать их видение команды. Надеюсь, мы добьемся хороших результатов».

Кроме этого, еще одним ассистентом главного тренера станет воспитанник клуба Азиз Анарметов, а вот вратарей по-прежнему будет тренировать Олександр Глущенко.

Тараз – это кузница футбольных мастеров, востребованных не только в Казахстане. Жамбылский регион славился футбольными талантами с советских времен. Здесь делали первые шаги олимпийский чемпион Евгений Яровенко, член сборной СССР Сеильда Байшаков. Из ныне выступающих известны Бауыржан Исламхан, Улан Конысбаев, Еркебулан Сейдахмет. Однако они, как и многие другие жамбылцы, теперь защищают цвета других казахстанских клубов. Отдельно стоит отметить Бахтиёра Зайнутдинова, играющего не последнюю роль в ведущем российском клубе ЦСКА.

В 2021 году в составе футбольной команды «Тараз» были заявлены 26 игроков, из которых только четверо являются легионерами. Из остальных 22 игроков 19 - воспитанники клуба. Состав команды тогда обновился на 60-70%, пришло много талантливой молодежи, однако костяк команды составляют местные воспитанники.

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#Жамбылская область   #Спорт   #Футбол  
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Автор:

Галина Скрипник

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